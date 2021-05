Bollywood dirigé par des hommes, Rehnaa Hai Terre Dil Mein a du sexisme, accepte l’actrice principale Dia Mirza | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood, ancienne reine de beauté et environnementaliste Dia Mirza a reconnu que le sexisme existe dans l’industrie du cinéma hindi. Dans une interview avec Brut India, l’actrice nouvellement mariée a même accepté de faire partie de tels projets.

Dans une interview avec Brut India, Dia Mirza a dit, « Les gens écrivaient, pensaient et faisaient du cinéma sexiste et je faisais partie de ces histoires. Rehnaa Hai Terre Dil Mein a du sexisme. J’agissais avec ces gens. Je travaillais avec ces gens. C’est fou. Je vais donner Vous petits exemples. Un maquilleur ne pouvait être qu’un homme, ne pouvait pas être une femme. Un coiffeur devait seulement être une femme … Quand j’ai commencé à travailler dans des films, il y avait au mieux quatre ou cinq femmes dans une équipe donnée. une unité de plus de 120 personnes … parfois 180 personnes. «

Ajoutant plus, Dia a déclaré: «Nous vivons dans une société patriarcale et c’est une industrie largement dirigée par des hommes. Il y a donc un sexisme endémique. Et je pense que pour une grande partie ce n’est même pas un sexisme conscient parce qu’il y a tellement d’hommes qui sont des écrivains, qui sont des réalisateurs, qui sont des acteurs, qui ne sont même pas conscients de leur pensée sexiste. «

Dia Mirza a fait ses débuts d’actrice avec Rehnaa Hai Terre Dil Mein en 2001. Elle a travaillé dans plusieurs films et a même une maison de production à son actif. Elle a noué le nœud avec l’homme d’affaires Vaibhav Rekhi à la résidence de l’actrice à Bandra le 15 février 2021.

La cérémonie védique qui a eu lieu au domicile de Dia à Bandra et a été célébrée par une femme prêtre et était conforme aux protocoles stricts du coronavirus COVID-19. Seuls les amis les plus proches du couple et les membres de la famille y assistaient.