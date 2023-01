Bolivie. Les blocages de l’opposition poussent à la libération du leader

La détention pour terrorisme en décembre de Camacho, le chef de file de l’opposition le plus en vue du pays, a déclenché une série de manifestations dans cette région orientale qui est le moteur économique et le centre agricole de la Bolivie. Les barrages routiers exigeant sa libération, comme celui de San Carlos, ont plongé la chaîne de distribution dans le chaos, provoqué une flambée des prix et aggravé les tensions entre le gouvernement de gauche dans la capitale de La Paz et l’opposition de droite basée à Santa Cruz.