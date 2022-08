Bolingbrook trouve le moyen de remplir sa ligne offensive – Shaw Local

Lors d’un entraînement en juin, l’entraîneur-chef de Bolingbrook, John Ivlow, a levé les yeux et s’est rendu compte qu’il n’avait que quatre joueurs de ligne offensifs.

Laissant de côté le problème évident qui en résulterait et le nombre de pénalités de formation illégales qui suivraient si les Raiders ne faisaient rien à ce sujet, Ivlow a dû se mettre au travail pour résoudre sans doute le plus gros problème auquel son équipe était susceptible de faire face.

“Nous avons eu une formation de base tout au long de la saison morte”, a déclaré Ivlow. «Nous avons pris de la ligne défensive et venons de combler les vides et de mélanger tout l’été. Mais oui, il y a eu environ six à huit semaines pendant lesquelles nous n’avons pas pu jouer pleinement parce que nous n’avions que quatre joueurs de ligne. Ensuite, nous avons juste commencé à aller vers la ligne défensive et nous nous sommes dit: ‘Viens ici, tu es sur O maintenant.’ ”

Sur la base des performances du groupe, peut-être que la mêlée en tant qu’unité complète est surestimée.

La nouvelle ligne de Bolingbrook, malgré un léger désavantage de taille contre Minooka lors de sa victoire 49-12, a fait un excellent travail pour s’assurer que le quart-arrière de première année Jonah Williams n’a pas eu à transpirer beaucoup lors de ses incroyables débuts. Williams a terminé avec 407 verges par la passe et sept touchés par la passe.

Joshua Robinson de Bolingbrook fait une coupe contre Minooka. Vendredi 26 août 2022, à Bolingbrook. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La plupart des totaux de métrage voyants de Williams sont survenus après que les Raiders ont mis en place un certain nombre de jeux d’écran qui ont permis aux talentueux récepteurs larges de trouver un espace ouvert pour créer. La ligne offensive a fonctionné presque parfaitement.

“Par rapport à où ils étaient en juin, ils étaient phénoménaux”, a déclaré Ivlow. “Ils ont parcouru un long chemin.”

Malgré la victoire confortable, Ivlow n’était pas tout sourire lorsque la poussière s’est dissipée. La tache sur la victoire était la lourde quantité de pénalités accumulées.

“J’ai été très déçu de cela, et il semble que chaque année, nous devons travailler là-dessus”, a déclaré Ivlow. “Je ne sais pas, j’ai dit aux entraîneurs après le match que s’ils trouvaient un moyen de corriger cela, je vous donnerais une médaille.”

La nouvelle vague

Joliet Catholic est entré dans la saison avec beaucoup d’inconnues aux postes de compétences après s’être frayé un chemin vers un championnat d’État de classe 4A.

Jordan Anderson est maintenant à l’Université de l’Illinois, Herald-News Joueur de l’année Vinny Iannatone est à Tennesse-Martin et Aidan Voss à Iowa Western. Ce trio était une grande partie d’une attaque qui a produit plus de 700 points en 14 matchs.

Maintenant qu’une grande partie de cette unité a obtenu son diplôme, quelle est la prochaine étape ? Et plus important encore, qui allait remplir ces gros souliers ?

Si la victoire de la semaine 1 des Hilltoppers sur Waterford, dans le Wisconsin, est une indication qu’ils ont beaucoup de joueurs prêts, désireux et capables de combler ces vides.

Le junior HJ Grigsby n’a eu besoin que de cinq courses pour amasser 131 verges au sol, tandis que le senior Aaron Harvey a marqué trois fois sur 105 verges. Brett Mouw a manqué de peu d’en faire un trio de rushers de 100 verges dans le match avec 95 verges sur seulement sept touches.

Le commis de baseball de Louisville, TJ Schlageter, a repris l’attaque, et bien que la victoire 49-14 n’ait pas offert beaucoup d’opportunités pour le jeu de passes des Hilltoppers, il y a peu de raisons de remettre en question la force de son bras en cas de besoin.

Rythme record

Reed-Custer a connu une saison exceptionnelle l’an dernier, se qualifiant pour les quarts de finale de classe 3A et remportant deux matchs éliminatoires pour la première fois de l’histoire du programme.

Les Comets semblaient déterminés à maintenir cet élan, gagnant 67-0 lors de leur match d’ouverture contre Elmwood Park.

La victoire déséquilibrée a établi un record de programme pour les points marqués dans un match, et les -43 verges d’attaque totale accordées à Elmwood Park ont ​​également établi un record.

Individuellement, Gavin Bruciak a décroché quatre sacs du quart-arrière, établissant un autre record scolaire.