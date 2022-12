Bolingbrook reste dans le programme, comble le poste vacant avec Pettigrew – Shaw Local

Bien que le nouvel entraîneur-chef de Bolingbrook, Titcus Pettigrew, n’ait passé qu’une saison dans le programme des Raiders en tant que coordinateur défensif et n’ait jamais été entraîneur-chef, le qualifier d’inexpérimenté ne pouvait pas être beaucoup plus éloigné de la vérité.

S’il est exact que Pettigrew n’a qu’un an dans le programme de Bolingbrook en tant que coordinateur défensif, Pettigrew a joué collégialement à Penn State (1997-2000), a eu un bref passage avec les Chargers de San Diego et a également joué dans l’Arena Football League avec le Arizona Rattlers pour un tronçon. Après sa carrière de joueur, Pettigrew était coordinateur défensif à St. Francis, Benet et Fenwick avant d’atterrir à Bolingbrook.

Pettigrew remplace John Ivlow en tant qu’entraîneur du programme Raider. Ivlow, qui a raté une partie de la saison 2022 en raison de problèmes de santé, a démissionné à la fin de la saison. Ivlow a compilé un record de 158-65 en 21 saisons à la tête de Bolingbrook et a guidé le programme vers un championnat d’État de classe 8A en 2011. Pettigrew a brièvement envisagé de partir quand Ivlow a pris sa décision de partir, mais les liens qu’il a rapidement formés dans le programme se sont avérés trop séduisant pour qu’il fasse finalement ce choix.

« J’ai l’impression que la relation que j’établirais avec les enfants et la communauté et la relation avec le personnel d’entraîneurs en ont fait quelque chose dont je ne voulais pas m’éloigner », a déclaré Pettigrew. «Je m’attendais à ce que John revienne, et je continuerais à apprendre et à être encadré par lui, mais quand il s’est éloigné, ce n’était que les enfants avec lesquels j’avais noué des liens et avec lesquels j’avais créé une excellente relation. Je savais que je pouvais être un grand atout pour eux, sur le terrain, en classe et dans la communauté. J’ai donc décidé d’essayer le poste d’entraîneur-chef.

La nomination de Pettigrew n’est que la quatrième qui a dû être faite dans l’histoire de Bolingbrook. Le programme a débuté en 1974 sous Ron Wrather (1974-1977), puis a été dirigé par Phil Acton (1978-2001) avant de céder le relais à Ivlow en 2002.

Le nouveau chef espère qu’il pourra poursuivre cette longue période de stabilité du programme établie par ses prédécesseurs.

“Je suis à 15 minutes, je n’aspire pas à considérer ce poste comme une solution rapide ou un remplissage ou à entraîner à un niveau supérieur”, a déclaré Pettigrew. « Aux futurs enfants de ce programme et du mouvement qui s’en vient, je leur ai dit que je sens que je vais vouloir être là encore longtemps pour tenir mon rôle d’entraîneur. Je cherche à garder le programme cohérent. À la fois pour remporter nos victoires et pour trouver des foyers pour nos enfants, jusqu’aux universités, parce que c’est quelque chose qu’ils ont toujours fait ici à Bolingbrook.

En ce qui concerne les philosophies individuelles, Pettigrew prévoit d’apposer sa propre marque sur les choses, mais espère toujours conserver de nombreuses choses que le programme a établies comme fonctionnant bien.

“Les trois choses sur lesquelles je vais vraiment me concentrer sont la responsabilité, la responsabilité et la poursuite d’une culture que l’entraîneur Ivlow a établie avec les enfants avec une implication dans la communauté et les uns avec les autres”, a déclaré Pettigrew. “Il y a beaucoup de défis à relever, mais j’ai hâte d’y être.”

Pettigrew espère également avoir la capacité de renforcer les chiffres globaux du programme. Bolingbrook a eu beaucoup de succès ces dernières années, mais en a fait avec certaines limitations de liste que la plupart des centrales électriques de classe 8A n’ont généralement pas à gérer.

“Le taux de participation doit continuer à augmenter parce que lorsque vous vous promenez dans l’école comme moi, vous ne croiriez pas la taille de certains de ces enfants qui ne jouent pas au football”, a déclaré Pettigrew. “C’est incroyable. Ma mentalité est que nous devons d’abord gagner notre arrière-cour. Nous venons d’avoir notre première rencontre. Et nous avions environ 15 ou 20 enfants qui font la différence dans d’autres programmes ou qui ne font que marcher dans les couloirs qui vont maintenant sortir. Cette partie sera essentielle, ainsi que le retour dans la communauté avec les programmes pour les jeunes, leur faisant savoir que nous nous soucions de vous et que nous avons une maison pour vous.

Pettigrew, qui était un athlète à double sport à Penn State en basket-ball et en football, est également actif dans le programme de basket-ball de Bolingbrook. Il prévoit également de poursuivre son rôle dans ce programme, en tant qu’entraîneur de basketball de première année.