Bolingbrook béni avec une richesse de richesses en attaque – Shaw Local

MORRIS – En ce qui concerne le programme de football de Bolingbrook, la discussion – outre le type de succès que les Raiders vont avoir – se concentre généralement sur le talent.

Au cours des deux dernières décennies sous la direction de l’entraîneur John Ivlow, Bolingbrook a été une véritable usine de Division I, produisant des joueurs tels que Tuf Borland (État de l’Ohio), Aaron Bailey (Illinois) et Anthony Morrison (Floride), pour n’en nommer que quelques-uns.

Le groupe de Raiders de cette année ne semble pas différent, car la sécurité Damon Walters s’est déjà engagée dans Northwestern, tandis que le receveur large I’Marion Stewart a plusieurs offres DI sur la table, mais n’a pas encore pris sa décision.

Le gars le plus heureux sur le terrain, cependant, pourrait bien être le quart-arrière Jayden Lawrence. Le senior a le luxe de choisir entre Stewart, Kyan Barry-Johnson, Kaleb Miller et Kelrod Leaks au receveur, ainsi que de remettre le ballon à Joshua Robinson au porteur de ballon.

Kyan Berry Johnson de Bolingbrook fait une capture bondissante au Morris 7 contre 7 scrimmage.

“C’est comme s’il n’y avait pas de mauvaise décision”, a déclaré Lawrence lors d’une compétition à quatre contre 7 à Morris avec les hôtes, Wilmington et Joliet West. « Il semble que tout le monde est toujours ouvert. La partie la plus difficile est de décider à quel gars ouvert lancer.

“Je suppose que ce sera peut-être celui qui a été le plus gentil avec moi cette semaine-là.”

Le succès a été une constante à Bolingbrook, remontant aux jours d’entraînement de Phil Acton avant Ivlow. Les Raiders ont participé aux séries éliminatoires au cours de 28 des 29 dernières saisons, dont 18 sur 19 – dont un titre d’État en 2011 – avec Ivlow aux commandes.

Pour Lawrence et le reste des Raiders, c’est ce qu’ils ont construit depuis qu’ils sont jeunes.

“Je suis Marion Stewart et moi avons joué au football ensemble dans des ligues de jeunes et tout depuis que nous avons 10 ans”, a déclaré Lawrence. « Nous nous connaissons bien et avons une bonne chimie sur le terrain. Aussi, Kyan [Barry-Johnson] et I’Marion vont partout ensemble, donc là où tu vois l’un, tu vois l’autre.

«Je suis ravi de ma dernière année. Avec les gars que nous avons, nous pensons que nous pouvons faire une très bonne saison.

I'Marion Stewart de Bolingbrook tire dans une passe pour un score au Morris 7 sur 7 scrimmage.

Selon Lawrence, l’été a été bon jusqu’à présent, et Ivlow aime les progrès réalisés par Lawrence. Il est également élevé sur le quart-arrière de première année Jonas Williams, qui a montré un bras fort et précis pendant la compétition.

“Jayden a l’air vraiment bien cet été”, a déclaré Ivlow. “Nos deux quarterbacks l’ont fait. Nous avons un bon groupe de gars en attaque qui reviennent pour leur deuxième année de balle universitaire, et Jayden en est une grande partie.

«Nous terminons l’été et nous avons passé un bon été. Nos quarts-arrières ont beaucoup de gars de qualité à qui s’adresser. Maintenant, nous devons trouver comment les protéger.

Pour Lawrence, l’équipe est comme une famille, et c’est comme ça qu’il l’aime.

“L’été, c’est pour nous de réduire notre vitesse et notre timing sur le terrain”, a-t-il déclaré. «Mais nous sommes comme une famille en dehors du terrain. Quand nous ne pratiquons pas, nous sommes toujours ensemble. On ira chercher quelque chose à manger après l’entraînement ou on ira au bowling, ou quoi que ce soit d’autre. Ce n’est pas seulement une bonne chimie sur le terrain. Nous avons également une excellente complicité en dehors du terrain.

“L’une de mes responsabilités préférées en tant que quart-arrière est d’apprendre à connaître mes coéquipiers. Je peux dire si quelqu’un est au sol et a besoin d’être relevé ou si quelqu’un a besoin d’être motivé. De plus, non seulement tous nos receveurs sont de grands joueurs, mais Joshua Robinson est un mec au porteur de ballon. Ça va être une année amusante.