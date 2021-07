Bolger prévient que Poetic Flare continue de s’améliorer avant les Sussex Stakes | Nouvelles de course

Poetic Flare fait une offre pour un troisième Groupe 1 dans une saison déjà chargée dans les Qatar Sussex Stakes à Goodwood.

Le poulain de Jim Bolger a déjà remporté les 2000 Guinées et les St James’s Palace Stakes, tout en terminant juste derrière son coéquipier Mac Swiney dans les Irish Guineas.

C’est sa performance à Ascot qui a fait ronronner les gourous de l’audience, car il a gagné par plus de quatre longueurs dans ce qui était sa quatrième manche en un peu plus de six semaines.

« Poetic Flare va très bien depuis les St James’s Palace Stakes », a déclaré Bolger.

« Nous sommes très satisfaits de son travail, et il semble s’améliorer encore. Je m’attendais et j’espérais qu’il gagne à Ascot, mais peut-être pas aussi spectaculairement que lui.

« Il n’a eu qu’une pause dans la mesure où il n’a pas couru, mais c’est un cheval que je dois continuer à bouger, et donc ce n’était pas vraiment des vacances. Il va très bien, et je ne pourrais pas être plus heureux avec lui. »

Le père de Poetic Flare, Dawn Approach, n’a perdu que contre Toronado dans le Sussex en 2013, un revers qui semble toujours déranger Bolger, et il adorerait se rattraper lors du dernier événement Qipco British Champions Series.

« Dawn Approach était un très bon cheval sur un bon terrain ou plus vite, et le jour où il a été battu par Toronado dans les Sussex Stakes, il était officiellement bon à mou », a déclaré l’entraîneur du comté de Carlow.

« Ça bougeait au sommet, donc il ne l’a jamais vraiment saisi. Il n’a pas aimé ça. »

Les déluges qui ont rendu le Goodwood lourd pour le début de la réunion de cette année ne sont peut-être pas non plus en faveur de Poetic Flare – mais son entraîneur ne s’inquiète pas.

Bolger a ajouté: « C’était un terrain rapide lorsque Poetic Flare a gagné à Ascot, et il se pourrait bien qu’il soit meilleur sur ce meilleur terrain, mais il semble gérer tout ce qui se passe et il est aussi assez bon sur le soft.

« Ma préférence serait pour le bon terrain, mais je n’ai pas trop envie de m’inquiéter de toute façon. Quoi qu’il en soit, je le prendrai. Je suis très content de mon cheval, et je ne m’inquiète pas trop pour les autres. . »

Poetic Flare a peut-être le plus à craindre des deux pouliches, Alcohol Free et Snow Lantern.

Ce dernier a remporté les Falmouth Stakes, terminant derrière Alcohol Free dans les Coronation Stakes de Royal Ascot.

L’entraîneur de Snow Lantern, Richard Hannon, a décidé de rester à un mile plutôt que de monter en voyage pour le Nassau plus tard dans la semaine. Jamie Spencer remplace Sean Levey suspendu en selle.

Hannon a déclaré: « Snow Lantern avait l’air d’une très bonne pouliche dans le Falmouth, et elle était probablement à son plus fort à la ligne, donc je ne pense pas que le voyage plus long dans le Nassau aurait été un problème.

« Mais nous nous en tenons à un mile pour l’instant, car nous savons qu’elle est très douée pour le voyage.

« Le sol a également été un facteur important, car elle a montré qu’elle pouvait gérer le soft quand elle a si bien couru dans les Coronation Stakes, et un ou deux autres pourraient ne pas être aussi bons. C’est une course chaude, mais ce serait un très beau à gagner si nous le pouvions. »

Hannon dirige également Chindit, derrière Poetic Flare à Newmarket et à Ascot.

« Nous allons conduire Chindit beaucoup plus maniable », a-t-il déclaré.

« J’ai senti que dans ses deux courses cette année, il lui restait un peu de travail à faire, mais il aurait pu terminer deuxième au St James’s Palace avec un peu plus de chance.

« Nous garderons un œil sur les premiers, et s’il doit être battu à nouveau, je veux que ce soit parce qu’il n’a pas pu courir assez vite plutôt qu’autre chose. Il va faire le kilomètre, pas de problème. «

Andrew Balding a déclaré à propos de Alcohol Free : « C’est une pouliche de grande classe, et j’ai vraiment hâte d’y être.

« Il semble que les conditions devraient être idéales. C’est une course très forte, comme il se doit.

« La piste de virage semblait lui convenir très bien lorsqu’elle a gagné à Royal Ascot, donc je pense que Goodwood lui conviendra très bien.

« À Newmarket dans le Falmouth, ce n’était pas le plan de faire la course, et elle l’a plutôt mis en place pour les autres. J’espère que s’il y a une sorte de rythme à viser, elle a un tour de pied assez électrique. Je suis vraiment excité à son sujet. »

Le Tilsit entraîné par Charlie Hills progresse bien et a pris le Summer Mile assez confortablement la dernière fois

« Sa défaite dans le Groupe 1 en France en début de saison était frustrante, car il était devant juste avant la ligne et juste après la ligne », a déclaré Hills.

« J’étais vraiment satisfait de sa victoire ultérieure dans le Summer Mile à Ascot – il l’a fait avec beaucoup de style. Il est probablement sorti d’Ascot le meilleur qu’il ait sorti de toutes les courses – il est en grande forme.

« Il a remporté un Groupe 3 lors de la réunion l’année dernière, nous savons donc qu’il gère la piste. »

Aidan O’Brien, qui a déclaré Battleground non-partant lundi, est toujours représenté par Lope Y Fernandez et le vainqueur de la Breeders’ Cup Order Of Australia.

« Nous attendons avec impatience Lope Y Fernandez et nous pensons qu’il s’est de nouveau présenté depuis Ascot (deuxième derrière Palace Pier) », a déclaré O’Brien.

« Nous sommes très contents de lui. Il est très direct et progresse bien.

« Order Of Australia est très bien sorti de sa victoire au Curragh, et les Sussex Stakes sont une course qui pourrait lui convenir. C’est un cheval plus âgé et robuste qui aime les terrains rapides, et un mile est probablement son voyage – il le comprend très bien bien. »