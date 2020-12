Plusieurs personnes sont mortes dans le nord-est du Nigéria après que des militants de Boko Haram ont attaqué un village à majorité chrétienne et incendié une église la veille de Noël.

Des sources locales ont déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées, selon l’AFP.

Des combattants sont entrés à Pemi, dans l’État de Borno, à bord de camions et de motos tirant sans discernement, a déclaré un dirigeant local à l’agence de presse.

Pemi est proche de Chibok où 200 écolières ont été enlevées en 2014.

Boko Haram a mené un certain nombre d’attaques dans le nord du Nigéria où ils se battent pour renverser le gouvernement et créer un État islamique.

Ils promeuvent une version de l’Islam qui interdit aux musulmans de participer à des activités non dérivées de la tradition islamique. Boko Haram se traduit vaguement par «l’éducation occidentale est interdite». L’attaque la plus tristement célèbre du groupe a ciblé des écolières à Chibok en 2014 et en a retenu de nombreuses captives pendant des années.

Jeudi, des combattants ont pris d’assaut Pemi alors que les responsables de la sécurité avaient averti qu’une attaque contre la fête chrétienne était probable.

Les villageois se sont enfuis dans la brousse et certains seraient toujours portés disparus.

« Les terroristes ont tué sept personnes, incendié 10 maisons et pillé des vivres qui devaient être distribués aux habitants pour célébrer Noël », a déclaré le chef de la milice Abwaku Kabu.

Les assaillants ont incendié une église, enlevé un prêtre et volé des fournitures médicales à un hôpital, avant d’y mettre le feu.

Le conflit Boko Haram, qui dure depuis des décennies, a tué au moins 36 000 personnes et déplacé deux millions de leurs foyers, selon les Nations Unies.

Pour se protéger, les communautés du nord du Nigéria ont eu recours à des milices armées et à des milices qui travaillent aux côtés de l’armée.

En décembre, le groupe a revendiqué l’enlèvement de plus de 300 écoliers dans l’État de Katsina, bien que les autorités nigérianes aient déclaré qu’il s’agissait de gangs locaux liés au groupe islamiste.

Le mois dernier, des combattants de Boko Haram ont également déclaré avoir tué des dizaines de travailleurs agricoles.