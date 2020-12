LAGOS, Nigéria (AP) – Les rebelles du groupe extrémiste Boko Haram ont revendiqué mardi la responsabilité de l’enlèvement de centaines de garçons dans une école du nord de l’État de Katsina au Nigéria la semaine dernière lors de l’une des plus grandes attaques de ce type depuis des années, faisant craindre une vague croissante de violence. dans la région.

Plus de 330 élèves sont toujours portés disparus de l’école secondaire des sciences du gouvernement de Kankara après que des hommes armés armés de fusils d’assaut aient attaqué leur école vendredi soir, bien que de nombreux autres aient réussi à s’échapper.

Le gouvernement et les assaillants négocient le sort des garçons, selon Garba Shehu, un porte-parole du président nigérian Muhammadu Buhari.

«Les ravisseurs avaient pris contact et des discussions étaient déjà en cours, concernant la sécurité et le retour» des enfants chez eux, a déclaré Shehu sur Twitter lors de discussions avec le gouverneur de Katsina, Aminu Masari. Aucun des responsables n’a indiqué si les négociations étaient avec Boko Haram ou un autre groupe.

Masari a déclaré que les agences de sécurité « déployées pour des opérations de sauvetage nous ont également informés qu’elles avaient localisé leur position ».

Le quotidien nigérian a déclaré avoir reçu un message audio du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, affirmant l’enlèvement, bien qu’il n’y ait pas eu de vérification indépendante de son authenticité.

Le groupe extrémiste islamique a déjà procédé à des enlèvements massifs d’étudiants. Le plus grave a eu lieu en avril 2014, lorsque plus de 270 écolières ont été emmenées de leur dortoir à l’école secondaire gouvernementale de Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de filles sont toujours portées disparues.

En février 2014, 59 garçons ont été tués lors d’une attaque de Boko Haram contre le Collège du gouvernement fédéral Buni Yadi dans l’État de Yobe.

Dans le message audio sur l’attaque de vendredi, Shekau a déclaré que son groupe avait enlevé les écoliers parce que l’éducation occidentale allait à l’encontre des principes de l’islam.

Plus de 600 élèves fréquentent l’école. Beaucoup ont pu s’échapper lors d’une fusillade entre les assaillants et la police, selon le porte-parole de la police d’Etat Gambo Isah.

Les étudiants ont corroboré ce récit avec diverses agences de presse, affirmant que beaucoup d’entre eux avaient également été arrêtés et contraints de marcher jusqu’à une forêt voisine, où certains ont également pu fuir.

Plusieurs groupes armés opèrent dans le nord du Nigéria, où se trouve l’État de Katsina. On croyait à l’origine que les assaillants étaient des bandits, qui travaillent parfois avec Boko Haram.

Des bandits opèrent dans la région du nord-ouest depuis un certain temps et les enlèvements se sont multipliés ces dernières années. Amnesty International indique que plus de 1 100 personnes ont été tuées au cours des six premiers mois de 2020 dans des violences liées aux attaques de bandits.

Une opération de sauvetage conjointe a été lancée samedi par la police, l’armée de l’air et l’armée nigérianes après que les militaires se sont livrés à des fusillades avec des bandits après avoir localisé leur cachette dans la forêt de Zango / Paula.

S’il est prouvé que Boko Haram est à l’origine de l’enlèvement, cela pourrait signifier qu’une nouvelle vague d’extrémisme religieux est en hausse au Nigéria. Depuis plus de 10 ans, le groupe s’est engagé dans une campagne sanglante pour l’introduction d’un régime islamique strict, mais il est principalement actif dans le nord-est du Nigéria, pas dans le nord-ouest, où se trouve l’État de Katsina. Des milliers de personnes ont été tuées et plus d’un million de personnes déplacées par la violence.

Nnamdi Obasi, de l’International Crisis Group, a déclaré qu’un déplacement des activités de Boko Haram vers le nord-ouest aurait de graves implications en matière de sécurité car il pourrait s’associer à d’autres groupes criminels armés connus pour mener des attaques et collecter des paiements auprès des ménages et des marchés.

«Ce sont comme des mini-armées capables de mener des opérations au mépris des forces de sécurité, et c’est inquiétant», a déclaré Obasi à l’Associated Press.

Cependant, les groupes armés locaux n’ont aucune idéologie religieuse et Obasi a déclaré que le mouvement de Boko Haram dans le nord-ouest créerait «un risque de convergence entre les groupes criminels et les groupes djihadistes. Les trajectoires sont très inquiétantes. »

Parce que le nord-ouest est un islam plus homogène que le nord-est, il y a plus de recrues potentielles pour le radicalisme.

L’enlèvement de vendredi est devenu un cri de ralliement pour les Nigérians qui en ont assez de la violence croissante, avec #BringBackOurBoys tendance sur Twitter alors que les gens expriment leurs frustrations. Un #BringBackOurGirls similaire est devenu un cri de ralliement international pour les filles de Chibok.

«Auparavant, des bandits et des ravisseurs terrorisaient notre État, mais peu de choses ont été faites pour remédier à la situation», a déclaré Mallam Saidu Funtua, membre d’une organisation de la société civile locale dans l’État de Katsina.

Il a ajouté que «l’enlèvement d’étudiants était le comble de tout. C’est inacceptable et le gouvernement doit faire plus »pour protéger les étudiants et les résidents.

L’attaque a été un revers majeur pour l’éducation à Katsina, qui commençait à faire des progrès dans les inscriptions, a-t-il déclaré, ajoutant: «Nos gens seront découragés d’envoyer leurs enfants à l’école.»

Lawal Muhammed, villageois de Kankara, a déclaré que l’attaque avait laissé la plupart des habitants terrifiés et traumatisés.

«Nous n’avons jamais vécu ce genre de choses auparavant», a-t-il déclaré. «Nous voulons que le gouvernement fasse plus pour protéger nos enfants, surtout maintenant que les écoles reprendraient après la pause du COVID-19.»

Les enlèvements interviennent également alors que Boko Haram et l’armée nigériane peuvent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre dans l’insurrection des rebelles, qui a duré plus d’une décennie.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a déclaré la semaine dernière qu’une enquête avait trouvé suffisamment de preuves pour justifier l’ouverture d’une enquête à grande échelle sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par des extrémistes de Boko Haram ainsi que sur les accusations selon lesquelles les forces gouvernementales nigérianes auraient également commis des exactions.

Le procureur Fatou Bensouda a déclaré qu’il existe une «base raisonnable de croire» que Boko Haram et les groupes dissidents qui lui sont liés ont commis des crimes tels que meurtre, viol, esclavage sexuel et torture, ainsi que ciblant intentionnellement des écoles et des lieux de culte et utilisant des enfants soldats. Alors que la grande majorité de la criminalité dans le conflit a été perpétrée par Boko Haram, les procureurs ont également trouvé des motifs de croire que des membres des forces de sécurité nigérianes avaient commis des crimes, a-t-elle déclaré.

Amnesty International a publié la semaine dernière un rapport indiquant qu’au moins 10 000 civils sont morts en détention militaire nigériane depuis 2011 après avoir été détenus dans le cadre de l’insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigéria.

L’écrivain d’Associated Press Haruna Umar à Maiduguri, au Nigeria, a contribué.