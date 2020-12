Le gouvernement et les assaillants négocient le sort des garçons, a déclaré Garba Shehu, porte-parole du président nigérian Muhammadu Buhari.

« Les ravisseurs avaient pris contact et il y avait déjà des discussions sur la sécurité et le retour » des enfants chez eux, a déclaré Shehu sur Twitter lors de discussions avec le gouverneur de Katsina, Aminu Masari. Aucun des responsables n’a indiqué si les négociations étaient avec Boko Haram ou un autre groupe.

Masari a déclaré que les agences de sécurité « engagées dans des missions de sauvetage nous ont également informés qu’elles avaient trouvé leur position ».

Le Daily Nigerian a déclaré avoir reçu un message audio du chef de Boko Haram Abubakar Shekau affirmant l’enlèvement, bien qu’aucune vérification indépendante de son authenticité n’ait eu lieu.

Le groupe extrémiste islamique a déjà commis des enlèvements massifs d’étudiants. Le plus grave s’est produit en avril 2014, lorsque plus de 270 écolières ont été expulsées de leur dortoir à l’école secondaire gouvernementale de Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de filles sont toujours portées disparues.

En février 2014, 59 garçons ont été tués lors d’une attaque de Boko Haram contre le Collège du gouvernement fédéral Buni Yadi, dans l’État de Yobe.

Dans le reportage audio de l’attaque de vendredi, Shekau a déclaré que son groupe avait kidnappé les écoliers parce que l’éducation occidentale est contraire aux principes de l’islam.

Plus de 600 élèves fréquentent l’école. Selon le porte-parole de la police d’Etat Gambo Isah, beaucoup se sont échappés lors d’une fusillade entre les assaillants et la police.

Les étudiants ont confirmé cette histoire à plusieurs agences de presse, affirmant que beaucoup d’entre eux avaient également été arrêtés et contraints de marcher vers une forêt voisine, où certains pouvaient également fuir.

Plusieurs groupes armés opèrent dans le nord du Nigéria, où se trouve l’État de Katsina. À l’origine, les assaillants étaient considérés comme des bandits, travaillant parfois avec Boko Haram.

Les bandits opèrent dans la région du nord-ouest depuis un certain temps et les enlèvements se sont multipliés ces dernières années. Amnesty International indique que plus de 1100 personnes sont mortes dans les violences liées aux attaques de bandits au cours des six premiers mois de 2020.

Une opération de sauvetage conjointe a été lancée samedi par la police nigériane, l’armée de l’air et l’armée après que l’armée se soit livrée à des échanges de tirs avec des bandits après avoir trouvé refuge dans la forêt de Zango / Paula.

Si Boko Haram est prouvé derrière l’enlèvement, cela pourrait signifier qu’une nouvelle vague d’extrémisme religieux est en hausse au Nigéria. Le groupe mène une campagne sanglante depuis plus de 10 ans pour l’introduction d’un régime islamique strict, mais il est principalement actif dans le nord-est du Nigéria, pas dans le nord-ouest, où se trouve l’État de Katsina. Des milliers de personnes sont mortes et plus d’un million de personnes ont été déplacées par la violence.

Nnamdi Obasi, de l’International Crisis Group, a déclaré qu’un déplacement des activités de Boko Haram vers le nord-ouest aurait de graves conséquences sur la sécurité car il pourrait coopérer avec d’autres groupes criminels armés connus pour mener des attaques et collecter des paiements auprès des ménages et des ménages. marchés.

« Ils sont comme des mini-armées capables de mener des opérations malgré les forces de sécurité, et c’est inquiétant », a déclaré Obasi à l’Associated Press.

Cependant, les groupes armés locaux n’ont aucune idéologie religieuse et Obasi a déclaré que le déplacement de Boko Haram vers le nord-ouest «créerait un risque de convergence entre les groupes criminels et les groupes djihadistes. Les trajectoires sont très inquiétantes. «

Parce que le Nord-Ouest est plus homogène dans l’Islam que le Nord-Est, il y a plus de recrues potentielles pour le radicalisme.

L’enlèvement de vendredi est devenu un cri de ralliement pour les Nigérians fatigués de la violence croissante, avec #BringBackOurBoys tendance sur Twitter alors que les gens expriment leurs frustrations. Un #BringBackOurGirls similaire est devenu un cri de ralliement international pour les filles de Chibok.

«Jusqu’à présent, ce sont les bandits et les ravisseurs qui ont terrorisé notre État, mais peu de choses ont été faites pour remédier à la situation», a déclaré Mallam Saidu Funtua, membre d’une organisation de la société civile locale dans l’État de Katsina.

Il a ajouté que «l’enlèvement d’étudiants était le summum de tout. C’est inacceptable et le gouvernement doit faire plus »pour protéger les étudiants et les résidents.

L’attaque a été un revers majeur pour le système éducatif de Katsina, qui a commencé à faire des progrès en matière de scolarisation, a-t-il dit, ajoutant: « Notre peuple sera découragé d’envoyer ses enfants à l’école. »

Lawal Muhammed, villageois de Kankara, a déclaré que l’attaque avait laissé la plupart des habitants terrifiés et traumatisés.

« Nous n’avons jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré. «Nous voulons que le gouvernement fasse plus pour protéger nos enfants, d’autant plus que les écoles se remettent sur les rails après la pause du COVID-19».

Les enlèvements surviennent également alors que Boko Haram et l’armée nigériane pourraient faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre pendant le soulèvement rebelle, qui a duré plus d’une décennie.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a déclaré la semaine dernière qu’une enquête avait trouvé suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête à grande échelle sur les allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par des extrémistes de Boko Haram, ainsi que sur les allégations selon lesquelles les forces gouvernementales nigérianes auraient également commis des abus.

Le procureur Fatou Bensouda a déclaré qu’il existe une « base raisonnable de croire » que Boko Haram et les groupes dissidents qui lui sont associés ont commis des crimes, notamment des meurtres, des viols, l’esclavage sexuel et la torture, ainsi que des attaques délibérées contre des écoles et des lieux de culte. l’utilisation d’enfants soldats. Alors que la grande majorité des crimes commis dans le conflit a été commis par Boko Haram, les procureurs ont également trouvé des motifs de croire que des membres des forces de sécurité nigérianes avaient commis des crimes, a-t-elle déclaré.

Amnesty International a publié la semaine dernière un rapport indiquant que depuis 2011, au moins 10 000 civils sont morts en détention militaire nigériane après avoir été détenus dans le cadre de l’insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigéria.

L’écrivain d’Associated Press Haruna Umar à Maiduguri, au Nigeria, était un contributeur.