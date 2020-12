Le groupe militant islamiste basé au Nigeria, Boko Haram, a déclaré qu’il était à l’origine de l’enlèvement, la semaine dernière, de centaines d’écoliers dans l’État nigérian de Katsina, au nord-ouest du pays.

Plus de 300 élèves sont portés disparus, mais d’autres ont réussi à s’échapper.

Les autorités avaient précédemment blâmé des «bandits» pour l’attaque.

Boko Haram a été connu au cours de la dernière décennie pour les enlèvements scolaires, y compris à Chibok en 2014, mais ceux-ci ont eu lieu dans le nord-est.

Dans un message audio sur les enlèvements, son chef Abubakar Shekau a déclaré que « ce qui s’est passé à Katsina était de notre responsabilité » et que son groupe s’est opposé à l’éducation occidentale.

Cette année, des centaines de personnes dans la région du nord-ouest du Nigéria ont été tuées dans des attaques de ce que les autorités ont appelé des gangs criminels, mais jusqu’à présent, on ne sait pas s’ils avaient des liens avec Boko Haram.

Le groupe militant mène une insurrection brutale depuis 2009, principalement concentrée dans le nord-est du Nigéria. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes et des millions ont été chassées de chez elles.

Des résidents vivant près de l’école secondaire des sciences du gouvernement à Kankara ont déclaré à la BBC qu’ils avaient entendu des coups de feu vendredi vers 23h00 (22h00 GMT) et que l’attaque avait duré plus d’une heure.

Le personnel de sécurité de l’école a réussi à repousser certains des assaillants avant l’arrivée des renforts de la police, ont indiqué des responsables.

La police a déclaré que lors d’un échange de tirs, certains des hommes armés ont été forcés de battre en retraite. Les élèves ont pu escalader la clôture de l’école et courir en lieu sûr, ont-ils déclaré.

Une équipe de la BBC a visité le pensionnat désert lundi

Environ 800 élèves se trouvaient à l’école lorsque l’attaque a eu lieu et plus de 300 sont toujours portés disparus – mais on ne sait pas si tous sont détenus par les ravisseurs.

Un garçon de 17 ans qui a réussi à échapper aux ravisseurs a raconté au service haoussa de la BBC comment il avait rampé sur plusieurs kilomètres à travers la forêt jusqu’à la liberté.

L’histoire continue

Le président Muhammadu Buhari vient de l’État de Katsina et y est actuellement en visite privée.

Il était informé toutes les heures des efforts déployés pour secourir les enfants, a déclaré son porte-parole Garba Shehu.

Les enfants pensent que 10 de leurs camarades de classe ont été emmenés par les bandits, mais cela doit encore être vérifié, a déclaré M. Shehu à la BBC.

Il a tweeté mardi disant que le gouverneur de Katsina, Aminu Bello Masari, s’était réuni et avait informé le président Buhari de l’opération visant à libérer les étudiants enlevés.

De nombreux parents ont déclaré avoir retiré leurs enfants de l’école, le gouverneur Massari a également ordonné la fermeture immédiate de tous les internats de l’État.

