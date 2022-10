Boko Haram : Comment la communauté de Ngarannam attaquée par un groupe terroriste a été reconstruite

Ngarannam, Nigéria

C’est un spectacle que Ya Lewa Aji dit qu’elle ne pourra jamais oublier : un bébé attaché au dos de sa mère, abattu alors que la mère gisait sans vie sur le sol.

Mais elle a à peine eu le temps d’assister aux scènes d’horreur qui se déroulaient devant elle alors qu’elle et sa famille fuyaient pour sauver leur vie.

C’était la nuit de 2015 où des militants de Boko Haram ont attaqué la ville de Ngarannam dans l’État de Borno, au nord-est du Nigéria.

Ils sont arrivés au milieu de la nuit avec des fusils et des machettes et ont attaqué sans discernement.

« Nous dormions et avons entendu des cris et des coups de feu. Nous avons couru pour nos vies. Nous avons tout perdu. L’or que j’ai reçu le jour de mon mariage. Nos articles de ferme, chèvres et vaches », a déclaré Aji à CNN.

« Nous remercions Dieu de n’avoir perdu aucun enfant, mais je n’oublierai jamais d’avoir vu un petit bébé abattu sur le dos de sa mère. Sa mère était également morte », se souvient-elle.

Depuis 2009, le groupe islamiste armé Boko Haram a mené une insurrection qui a déplacé plus de deux millions de personnes dans le nord-est du pays, selon l’ONU.

Ngarannam, un village d’environ 3 000 habitants, est devenu désolé après l’attaque alors que les habitants déplacés fuyaient vers la capitale de Borno, Maiduguri, et ses environs.

Aujourd’hui, après avoir vécu près d’une décennie dans des camps de réfugiés, Aji est retournée dans son pays natal avec son mari, ses deux autres épouses et certains de leurs 19 enfants.

Ils font partie de la première vague d’habitants de Ngarannam qui reviennent dans le cadre d’un projet de reconstruction conjoint entre le gouvernement de l’État de Borno, les Nations Unies et l’Union européenne.

Au milieu de la fanfare et des célébrations, les habitants sont revenus dans la ville samedi dernier.

Sous la chaleur ardente de 38 °C, des résidents enthousiastes se sont rassemblés pour accéder à leurs nouvelles maisons. Sur les murs du bâtiment se trouvait une photo de chaque propriétaire, disant “Bienvenue à la maison”.

« J’en profite pour dire clairement que nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait que notre travail est fait, il reste encore beaucoup à faire. Il y a plus de communautés à reconstruire, plus d’infrastructures à fournir et un système de gouvernement plus fort à instituer pour servir notre peuple », a déclaré le gouverneur Babagana Umara Zulum en déclarant l’implantation ouverte.

Le village a été reconstruit avec une école primaire, des logements pour les enseignants, un avant-poste et une résidence de police et des installations d’eau à énergie solaire, selon le PNUD.

C’est cependant un retour doux-amer pour Aji et sa famille. Son mari Bulama est le chef de la communauté de Ngarannam, ce qui leur a conféré un certain privilège dans la ville.

Aji est la première de ses trois épouses et là où ils avaient autrefois une ferme avec 9 chambres et beaucoup de terrain, ils sont maintenant obligés de se contenter d’une maison de 2 chambres qui leur a été attribuée dans le cadre du programme.

Pourtant, il dit qu’ils sont reconnaissants d’avoir un toit au-dessus de leur tête après des années passées dans des tentes de fortune.

« Je remercie Dieu et les gens qui nous ont aidés. Après presque 10 ans, je suis de retour dans mon pays. Rien n’est mieux que d’être dans le pays où j’ai été élevé.

Le projet Rebuilding Ngarannam fait partie d’un programme de stabilisation des cœurs et des esprits dans le nord-est, la région la plus touchée par l’insurrection.

Il offre de nouveaux espaces de vie dignes pour réinstaller les personnes déplacées par Boko Haram.

Le gouvernement régional a annoncé en janvier son intention de fermer les camps de personnes déplacées et de réinstaller les personnes déplacées d’ici la fin de l’année.

À l’époque, le gouverneur Zulum avait déclaré que les camps étaient envahis par des vices tels que “la prostitution, la drogue et la violence”.

« Les déplacés internes en ont assez de la vie dans les camps. Ils se plaignent jour et nuit de leur sort. Ils n’ont pas de nourriture et leurs enfants sont exploités. Ils doivent rentrer chez eux », a-t-il ajouté dans une interview en mars.

Ngarannam recevra 804 maisons au total dans le cadre du partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement de l’État de Borno (PNUD), selon un porte-parole de l’agence.

Le gouvernement a prévu 304 maisons au total, tandis que l’agence onusienne en construit 500 autres, dont 360 ont été dévoilées samedi.

Une reconstruction similaire est prévue dans les régions les plus touchées du nord-est, a indiqué le PNUD.

Le projet a été conçu et dirigé par Mohamed Yahaya, le représentant résident du PNUD au Nigeria.

« Nous avons réalisé de nombreux projets de réinstallation, mais nous voulions faire quelque chose de différent. Cette ville spécifique a été choisie comme prototype pour apporter du design aux personnes déplacées à l’intérieur du pays… nous avons eu la chance de trouver un jeune architecte nigérian brillant pour diriger le projet. Je suis vraiment fier que nous n’ayons pas eu de faibles attentes à l’égard des pauvres et des personnes déplacées. Le design est une véritable caractéristique de la façon dont les unités ont été construites », a déclaré Yahaya.

L’architecte principal Tosin Oshinowo a également eu des consultations avec la communauté avant le début de la construction, a-t-elle déclaré à CNN.

« Je voulais vraiment comprendre quels étaient leurs désirs et leurs besoins, et les impliquer dans le processus. Alors, j’ai produit un concept… je le leur ai présenté… juste pour les accompagner et leur expliquer à quoi ressembleront les composés, combien d’unités ils contiendront… », a-t-elle déclaré.

Les bâtiments s’inspirent du style de vie et de la culture islamiques et la sécurité des résidents a été prise en compte dans la conception.

«Nous avons également la disposition du site global avec des pauses afin que nous n’ayons jamais une ligne de vue nette. Donc, pour des raisons de sécurité, s’il y a une attaque insurrectionnelle, vous n’avez pas de gens qui courent en ligne droite et ils deviennent effectivement une cible », a déclaré Oshinowo, qui dirige la société de design cmDesign Atelier à Lagos.

La construction a commencé en août 2021 et les maisons sont livrées un peu plus d’un an plus tard.

« Je suis vraiment fier d’être impliqué dans ce projet. Et j’espère vraiment que nous avons créé des espaces où, qui sait qui pourrait grandir ici, et quelles grandes choses ils feront. Donc, vous savez, pour moi, il s’agit vraiment d’un héritage », a déclaré Oshinowo.

Pour certains habitants, ces craintes sécuritaires persistent et Boko Haram n’a pas entièrement disparu.

“Nous ne nous attendons pas à ce que quelque chose de mal se produise, mais ce serait bien d’avoir plus de soldats postés dans la communauté afin que nous puissions compter sur eux et nous sentir libres de faire notre travail et de vivre en paix”, Hajja Fulata, un local qui revient. , a déclaré à Reuters.

C’est une réalité que Yahaya reconnaît.

« Boko Haram est toujours là et l’une des façons dont ce programme contribue à vaincre l’insurrection est… vous devez examiner ce qui a causé l’insurrection, la cause profonde de l’insurrection. Pour nous, la cause profonde de l’insurrection est le manque de développement », a-t-il déclaré.