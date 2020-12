Abubakar Shekau, le chef du groupe, a déclaré un message audio Libérés tôt le matin, des militants ont pris d’assaut l’école pour décourager « l’éducation occidentale », ont déclaré les médias et les chercheurs nigérians visionnant l’enregistrement.

Boko Haram, qui se traduit approximativement par «l’éducation occidentale est interdite», se bat depuis 2009 pour gouverner le nord-est du pays avec une forme extrême d’islam. – un condamnant les dirigeants musulmans de la nation. Le groupe a tué plus de 36 000 personnes et déplacé des millions.

« Ce qui s’est passé à Katsina a été fait pour promouvoir l’islam et décourager les pratiques non musulmanes », a déclaré Shekau dans l’audio.

Le président nigérian et d’autres responsables du pays le plus peuplé d’Afrique ont d’abord accusé les bandits de l’enlèvement massif. On sait que les gangs de la région kidnappent des gens contre rançon. Mais l’attaque de vendredi a porté la marque d’une attaque de Boko Haram, indiquant que la portée de Shekau s’est déplacée de près de 800 milles vers l’ouest.