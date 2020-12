Le chef du terrorisme de Boko Haram, Abubakar Shekau, a revendiqué l’attaque de mardi

Les jihadistes de Boko Haram ont revendiqué aujourd’hui la responsabilité de l’enlèvement de plus de 300 écoliers au Nigeria la semaine dernière.

«Je suis Abubakar Shekau et nos frères sont derrière l’enlèvement à Katsina», a déclaré le chef du groupe qui était également à l’origine de l’enlèvement en 2014 de centaines d’écolières à Chibok, dans un message vocal.

Au moins 333 élèves sont toujours portés disparus après que plus d’une centaine de militants ont pris d’assaut vendredi l’école secondaire des sciences du gouvernement réservée aux garçons.

Shekau a déclaré que l’école avait pour cible «de promouvoir l’islam et de décourager les pratiques non islamiques car l’éducation occidentale n’est pas le type d’éducation autorisé par Allah et son saint Prophète».

Les enlèvements ont d’abord été imputés aux bandits locaux, mais il semble que Boko Haram – dont le nom signifie «l’éducation occidentale est un péché» – soit à l’origine des enlèvements.

L’armée a déclaré lundi qu’elle avait localisé la cachette des hommes et qu’une opération militaire était en cours.

Plus de 100 hommes armés brandissant des AK-47 et conduisant des motos ont pris d’assaut l’école rurale au nord de la ville de Kankara, forçant les étudiants à fuir et à se cacher dans la brousse environnante.

Des parents désespérés rassemblés à l’extérieur de l’école se sont rassemblés dimanche dans une école secondaire de la ville de Kankara, dans l’État de Katsina, pour implorer les autorités de retrouver leurs fils enlevés par des hommes armés vendredi.

Boko Haram et un groupe dissident, l’État islamique dans la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), mènent une insurrection au nord-est du Nigéria et ne seraient présents que de façon mineure dans le nord-ouest du pays. Cependant, la revendication de responsabilité de mardi marque un tournant majeur – suggérant que les islamistes ont fait des incursions majeures dans le nord-ouest.

Un certain nombre de garçons ont pu s’échapper, mais beaucoup ont été capturés, divisés en groupes et emmenés, ont déclaré les habitants.

Au total, 839 garçons ont fréquenté l’école et la police a donné diverses estimations du nombre toujours porté disparu, allant de 400 à 600.

Mais le gouverneur de l’État, Aminu Bello Masari, a déclaré que 333 personnes étaient portées disparues.

Les enlèvements ont eu lieu dans l’État d’origine du président Muhammadu Buhari, qui a condamné l’attaque et ordonné le renforcement de la sécurité dans les écoles, celles de l’État de Katsina étant fermées.

Dimanche, des parents désespérés se sont rassemblés devant l’enceinte de l’école pour implorer les autorités de retrouver leurs fils.

Les membres de la famille des étudiants enlevés se rassemblent à l’école des sciences du gouvernement après avoir été attaquée par des hommes armés, à Kankara, dans le nord-ouest de l’État de Katsina, au Nigéria, le 13 décembre 2020

Les gens se rassemblent à l’intérieur de l’école secondaire des sciences du gouvernement à Kankara, au Nigéria, le samedi 12 décembre 2020

Des parents se rassemblent à l’école des sciences du gouvernement après que des hommes armés en aient enlevé des étudiants, à Kankara, dans le nord-ouest de l’État de Katsina, au Nigéria, le 13 décembre 2020

Abubakar Lawal s’est rendu à l’école depuis Zaria, une ville à 120 km au sud de Kanara, après la disparition de deux de ses fils.

«D’hier, j’étais ici, priant pour que le tout-puissant Allah sauve notre peuple», a-t-il déclaré la semaine dernière.

Yahaya, un étudiant de 17 ans, a déclaré qu’il avait réussi à s’échapper samedi. Il n’a donné qu’un seul nom par crainte de représailles.

Il a dit qu’il s’était faufilé pendant que les ravisseurs transféraient les élèves à différents endroits dans une forêt proche de l’école.

«Nous avons rencontré quelqu’un avec une moto qui nous a amenés dans un village voisin», a-t-il déclaré. «De là, quelqu’un nous a amenés à Kankara.

Il a ajouté que les chefs de groupe avaient dit aux hommes de ne pas leur faire de mal.

Vue d’une salle de classe de l’école secondaire Government Science dans le district de Kankara après l’attaque

Un sac d’école laissé dans une salle de classe après l’enlèvement des enfants

L’école secondaire Government Science est vue dans le district de Kankara, après avoir été attaquée, dans le nord-ouest de l’État de Katsina, au Nigéria, le 12 décembre 2020

La revendication de responsabilité de mardi marque un tournant majeur dans l’avancée des groupes djihadistes dans le nord-ouest du Nigéria.

Boko Haram et un groupe dissident, l’État islamique dans la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), mènent une insurrection au nord-est du Nigéria et ne seraient présents que de façon mineure dans le nord-ouest du pays.

Mais les inquiétudes concernant les incursions des djihadistes dans la région se sont accrues, en particulier après que des combattants prétendant être dans le nord-ouest ont publié une vidéo de propagande de 2020 promettant allégeance au chef de Boko Haram.

Buhari a fait de la lutte contre le groupe une priorité, mais la situation sécuritaire dans le nord du Nigéria s’est détériorée depuis son élection en 2015.

#BringBackOurBoys est à la mode sur les réseaux sociaux depuis le week-end – une référence à un hashtag similaire utilisé après l’enlèvement des filles en 2014.