Bokeem Woodline brille dans le clip exclusif de “The Inspection”

Gros Bokeem !

Le drame oscarisé “The Inspection” met en vedette Jérémy Pape, Gabrielle Unionet Bokeem Woodbine alors que le sergent de forage marin Leland Laws a commencé à utiliser son programme d’entraînement sévère pour éliminer les recrues qui n’avaient pas ce qu’il croyait nécessaire pour devenir un Marine.

Découvrez son intro dans le clip exclusif ci-dessous :

Dans Élégance Brattonest un film profondément émouvant inspiré de sa propre histoire, un jeune homme noir gay rejeté par sa mère et avec peu d’options pour son avenir, décide de rejoindre les Marines, faisant tout ce qu’il faut pour réussir dans un système qui le mettrait de côté.

Mais alors même qu’il combat les préjugés profondément enracinés et les routines exténuantes de l’entraînement de base, il trouve une camaraderie, une force et un soutien inattendus dans cette nouvelle communauté, lui donnant un sentiment d’appartenance durement gagné qui façonnera son identité et changera à jamais sa vie. .

Écrit et réalisé par Elegance Bratton, le film émouvant met également en vedette Raúl Castillo, McCaul Lombardiet Aaron Dominguez.

“L’inspection concerne beaucoup ma propre vie – un sans-abri rejoint le Corps des Marines pour reconquérir l’amour de sa mère, mais doit ensuite dissimuler son attirance pour son instructeur de forage”, a déclaré Bratton dans un interview avec W Magazine. “Il est animé par une relation maternelle très semblable au travail de Sirk, il est filmé dans un style riche et géométriquement aligné qui rappelle le formalisme de Sirk. J’adore La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo, et cela a également influencé L’Inspection. J’aime aussi Pedro Almodóvar – j’aime tout simplement un cinéaste qui parle de sa mère parce que je suis perplexe face à la mienne. Ces films me font me sentir moins seul.

‘The Inspection’ (produit par Gamechanger Films et produit/distribué par A24 Films) sort en salles le vendredi 2 décembre.