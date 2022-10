‘Bojo: C’est un non’: comment les journaux ont rapporté que Boris Johnson avait abandonné la course à la direction des conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson s’est dramatiquement retiré de la course au 10 Downing Street après avoir admis qu’il ne pouvait pas unir le parti conservateur en guerre.

L’ancien Premier ministre a déclaré qu’il avait “tendu la main” aux rivaux du leadership Rishi Sunak et Penny Mordaunt pour voir s’ils pouvaient travailler ensemble dans l’intérêt national, mais cela ne s’était pas avéré possible.

Dans un communiqué, il a insisté sur le fait qu’il avait obtenu les 100 nominations nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote – et que s’il se présentait, il y avait de “très bonnes chances” qu’il soit de retour à Downing Street d’ici la fin de la semaine.

Les journaux ont été dominés par la sortie de M. Johnson de la course.

L’indépendant mène avec “Sunak sur le point d’être Premier ministre alors que Johnson est contraint de démissionner”. Il contient également un commentaire indiquant que “Boris le met en bouteille pour éviter l’humiliation”.

Le soleil va avec « Bojo : C’est un non ». Le journal rapporte que M. Johnson “a jeté l’éponge par crainte de pouvoir remporter la couronne conservatrice avec les membres du parti – mais de ne pas être en mesure de former un gouvernement avec des députés en colère”.

Un éditorial du journal avertit l’ancien Premier ministre que “ce n’est pas le moment, Boris”.

Le courrier quotidien a opté pour le titre «Rishi se prépare pour le n ° 10 alors que Boris se retire» en écrivant que «l’ancien Premier ministre a insisté sur le fait qu’il avait les partisans pour faire le bulletin de vote et pourrait gagner un vote parmi les membres du parti. Mais il a dit que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire.

Le journal contient également un commentaire qui dit «pour le bien du parti et du pays, M. Johnson a mis son rêve de côté. C’est un geste de sagesse, d’honneur et de sens politique. Son heure reviendra.

Le télégraphe quotidienle journal pour lequel M. Johnson a précédemment écrit, a mis en doute les espoirs de campagne de Mme Mordaunt avec le titre “Sunak est sur le point de devenir Premier ministre alors que Johnson se retire”.

Un rapport de son rédacteur politique indique que “tout dépend de sa capacité à aspirer les partisans de M. Johnson, une tâche qui pourrait être délicate”.

Les temps porte un titre similaire couronnant l’ancien chancelier en tant que prochain chef du Parti conservateur: “Sunak se prépare pour le n ° 10 alors que Johnson quitte la course”. Les journaux écrivent que “l’ex-Premier ministre blâme le manque d’unité parmi les candidats” pour sa sortie de la course.

Il rapporte que M. Johnson a accusé M. Sunak et Mme Mordaunt de “ne pas s’être réunis dans l’intérêt national après avoir repoussé ses tentatives de conclure un accord”. Il a été rapporté que M. Johnson avait rencontré les deux candidats au cours du week-end, les exhortant à se retirer.

Le miroir quotidien éclabousse avec “Sunak prêt pour le pouvoir” et écrit que l’ancien chancelier est “sur le point de devenir le dernier Premier ministre britannique non élu”. Il ajoute que M. Johnson a été “humilié” en se retirant de la course à la onzième heure.

Il note que “seule Penny Mordaunt fait désormais obstacle à M. Sunak”.

L’express quotidien mène avec “Rishi nouveau PM en attente après que Boris ait quitté la course”. Le journal indique que “Rishi Sunak est sur le point d’être couronné prochain Premier ministre”.