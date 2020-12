Le bâtiment – avec sa façade en béton blanc, ses angles durs et son verre teinté – est devenu un incontournable du centre-ville de Hong Kong. Mais il n’a jamais été ajouté au registre des monuments protégés de la ville. Maintenant, alors que les responsables de Hong Kong sont sous pression pour générer des revenus, le site de près de 12 acres, évalué à plus de 5 milliards de dollars, était Mis en vente ce mois-ci.

M. Lai a déclaré que le bâtiment de cinq étages du bureau de poste de Hong Kong, conçu par un architecte du gouvernement, est intéressant car sa forme définit les fonctions exercées à l’intérieur – un principe du mouvement moderniste qui était populaire des années 1920 aux années 1970. Les sols des clients ont des plafonds plus hauts et des fenêtres plus grandes, par exemple, que ceux des machines de tri du courrier.

Avec les bâtiments plus anciens, les autorités «ont tendance à se concentrer sur la rareté de l’architecture ou sur la conception du bâtiment, ou sur l’importance historique», a déclaré M. Kikabhoy. «Mais il existe de nombreuses façons de comprendre l’histoire, et l’histoire sociale est tout aussi importante.»

En architecture, le modernisme s’exprimait à travers le «brutalisme» et d’autres styles qui cherchaient à évoquer les conditions de l’ère de la machine et reposaient fortement sur le béton comme matériau. Le Barbican Centre de Londres, qui a ouvert ses portes en 1982, est un exemple classique de l’esthétique brutaliste – et était autrefois élu le bâtiment le plus laid de la ville.

En Asie, le modernisme a influencé la conception de monuments tels que l’hôtel Okura de Tokyo, qui a ouvert ses portes avant que la ville ne soit l’hôte des Jeux olympiques de 1964, et les bâtiments en béton aux courbes spectaculaires que l’architecte Leandro V.