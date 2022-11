Boissons gratuites pour les anciens combattants et les membres des Forces armées canadiennes au Tim Hortons en ce jour du Souvenir

Tim Hortons offrira des boissons gratuites aux vétérans et aux membres des Forces armées canadiennes le 11 novembre dans les 4 000 emplacements au Canada.

Les vétérans et les militaires peuvent s’arrêter à n’importe quel Tim Hortons le jour du Souvenir pour une boisson gratuite de leur choix, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Axel Schwan, le président de l’entreprise, a déclaré que tous les propriétaires de restaurants Tim Hortons à travers le pays voulaient saisir l’occasion de redonner à ceux qui ont tant sacrifié pour le Canada.

«Chaque année, Tim Hortons et nos 1 500 propriétaires de restaurants à travers le Canada font une pause pour réfléchir aux sacrifices que tant d’anciens combattants et de membres des Forces armées canadiennes ont consentis pour le Canada», a déclaré Schwan dans le communiqué de presse. « Nous avons hâte d’accueillir les anciens combattants et les membres des Forces armées canadiennes le 11 novembre, de les remercier pour leur service et de leur offrir une boisson chaude gratuite en guise de petit témoignage de notre gratitude.

Des boissons gratuites de toute taille seront données aux personnes en uniforme ou à celles qui ont une pièce d’identité appropriée.

