Boisson énergisante Prime rappelée au Canada

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a émis un rappel pour six boissons contenant de la caféine, dont une soutenue par la personnalité américaine des médias sociaux et lutteur professionnel Logan Paul.

L’agence a publié mercredi un avis de rappel pour la boisson énergisante Prime, fondée par Paul et sa collègue star de YouTube, KSI. La boisson énergisante 3D Alphaland, 5-hour Energy, le complément alimentaire Celsius, la boisson énergisante GFuel et Sting, qui comprend des caractères vietnamiens, ont également été rappelés.

L’avis indique que tous les produits concernés font l’objet d’un rappel « en raison de diverses non-conformités liées à la teneur en caféine et aux exigences d’étiquetage ».

Prime, qui est annoncé comme végétalien et sans sucre, contient 200 milligrammes de caféine par canette, soit l’équivalent de six canettes de Coca ou de deux Red Bulls.

La Presse canadienne a rapporté mercredi, citant Santé Canada, que la boisson énergisante Prime dépasse la limite acceptable de caféine du régulateur de 180 mg par portion et ne devrait pas être vendue.

« L’Agence canadienne d’inspection des aliments mène une enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits », a indiqué l’ACIA.

« L’ACIA vérifie que l’industrie retire les produits rappelés du marché. »

Le rappel inclut toutes les saveurs des boissons concernées qui contiennent de la caféine et qui n’ont pas d’étiquetage bilingue anglais et français.

« Des niveaux élevés de caféine peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui allaitent et des personnes sensibles à la caféine », a déclaré l’ACIA.

« Faire de l’exercice tout en consommant de la caféine peut avoir des effets néfastes sur la santé. Certains des effets secondaires de la consommation excessive de caféine peuvent inclure l’insomnie, l’irritabilité, les maux de tête et la nervosité. »

La Presse canadienne a rapporté plus tôt mercredi que Prime devait être rappelé au Canada.

Le rappel intervient après que le sénateur américain Chuck Schumer a appelé dimanche la Food and Drug Administration des États-Unis à enquêter sur Prime pour des problèmes de santé, en particulier en ce qui concerne les enfants. Certaines écoles au Royaume-Uni et en Australie ont déjà interdit la boisson.

La boisson énergisante Prime est différente de Prime Hydration, dont un porte-parole de la société a déclaré à l’Associated Press qu’elle ne contient pas de caféine.

Le Dr Dina Kulik a déclaré à CTV National News que les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas consommer de caféine, tandis que les plus âgés ne devraient pas en consommer plus de 100 mg. Santé Canada recommande aux adultes de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour.

« Nous savons certainement que cela peut augmenter le risque d’anxiété et de stress, de mauvais sommeil, de manque d’appétit et peut certainement prédisposer les enfants à avoir plus de problèmes de comportement, plus d’irritabilité », a déclaré Kulik.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de l’Associated Press