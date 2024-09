Boise State accueille Portland State après une épidémie de coqueluche

Les deux équipes se sont rencontrées huit fois par le passé, et Boise State a remporté sept de ces matchs. La dernière fois qu’elles se sont affrontées, c’était en 2019, et BSU s’est imposé 45-10.

« Je pense que c’est le meilleur running back que j’ai vu depuis que je suis ici », a déclaré l’entraîneur en chef de l’Oregon, Dan Lanning. « C’est certainement un gars de la NFL. Il ne tombe jamais au premier contact. C’est l’un des meilleurs joueurs avec le bras raide que nous ayons affrontés. Il court vraiment, vraiment physiquement et ensuite le gars suivant qu’ils ont fait entrer a couru pour 100 yards aussi. Ils vous tiennent responsable. Ils vous obligent à plaquer. Ils vont faire en sorte que les DB taclent, ils font du très bon travail là-dessus, et le back est certainement un élément important de leur succès. »

Le cogneur de 215 livres a dépassé les records du programme avec six touchés au sol et 267 verges à Georgia Southern lors du match d’ouverture de la saison, surpassant la marque de 261 verges au sol de Cedric Minter établie en 1978. Jeanty a obtenu une moyenne de 13,4 verges sur 20 courses contre les Eagles.



Tour d’horizon des Broncos :

Sur le bleu







SPECTACLE DU JOUR DU MATCH BRONCO ROUNDUP

Commencez votre samedi avec Jay Tust et Brady Frederick de KTVB sur la chaîne de télévision officielle de Bronco Nation ! Deux émissions d’avant-match offriront aux fans un aperçu détaillé du combat de Boise State contre Portland State.

Le premier Bronco Roundup Game Day Show commence à 9 heures MT samedi sur KTVB Channel 7, KTVB.COM, KTVB+ sur Roku, Apple TV et Amazon Fire TV, et l’application mobile KTVB.

Quarante-cinq minutes avant le coup d’envoi du match d’ouverture de la saison à domicile, Tust et Frederick reviennent avec un spectacle exclusif au stade Albertsons sur KTVB.COM, La chaîne YouTube de KTVBKTVB+ et l’application mobile KTVB. Découvrez de près les joueurs de Boise State sur The Blue à partir de 19h MT samedi.

Les deux éditions de Bronco Roundup détailleront les scénarios des confrontations, les joueurs et les tendances à surveiller, le chemin vers la victoire de Boise State et les commentaires des entraîneurs et des capitaines avant le coup d’envoi. L’émission de samedi sur les plateformes numériques de KTVB comprend des mises à jour de dernière minute sur les blessures et des interviews en marge.

CONNEXE : Obtenez la diffusion en direct de KTVB+ à la demande dans votre salon avec Roku, Apple TV et Amazon Fire TV









COUVERTURE D’APRÈS-MATCH

KTVB diffusera en direct la conférence de presse de Boise State immédiatement après le match de samedi sur KTVB.COM, La chaîne YouTube de KTVBKTVB+ pour Roku, Apple TV et Amazon Fire TV et l’application mobile KTVB.

La Bronco Nation peut s’attendre à entendre l’entraîneur-chef Spencer Danielson et certains joueurs. Toutes les interviews sont publiées en ligne après la conférence de presse. La couverture se poursuit samedi soir sur KTVB.COM avec un récapitulatif du match, une galerie de photos, des moments forts détaillés, des points clés à retenir et plus encore.