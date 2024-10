Boise règle le procès avec un officier alléguant une mauvaise conduite du chef. Voici ce que paie la ville

La ville de Boise a réglé un procès avec le sergent de police de Boise. Kirk Rush, qui a demandé des dommages-intérêts pour la « mauvaise conduite présumée » de l’ancien chef Ryan Lee lors d’un incident d’entraînement en 2021, selon un communiqué de presse publié mercredi par la ville. Au cours de la médiation ordonnée par le tribunal, l’assureur de la ville a réglé l’affaire pour 850 000 $.

Dans le procès, Rush, membre de l’unité K-9 du département de police de Boise, a allégué qu’en octobre 2021, Lee lui avait montré une prise par le cou sans son consentement lors d’un exercice d’entraînement, provoquant des blessures qui ont ensuite nécessité une intervention chirurgicale, a déclaré l’homme d’État de l’Idaho auparavant. signalé. Rush a affirmé qu’il avait été en désaccord avec Lee au sujet des changements de politique prévus pour l’unité K-9 et que la prise du cou était une forme de représailles.

« Sgt. Rush pensait que M. Lee l’avait abordé lors du briefing parce qu’il n’était pas d’accord avec M. Lee sur la direction de l’unité K9 », indique le procès.

Cet incident était l’une des multiples controverses qui ont conduit à l’éviction de Lee fin 2023.

L’ancien chef de la police de Boise, Ryan Lee, a été accusé dans le cadre d’un procès pour mauvaise conduite lors d’un exercice d’entraînement. Mercredi, Boise a annoncé son règlement du différend avec l’agent Kirk Rush.

Selon un enregistrement audio d’une conversation sur l’incident entre Lee et la police de l’État de l’Idaho – précédemment obtenu par l’homme d’État – Lee a déclaré à ISP qu’il était surpris d’apprendre que Rush avait été blessé lors de la manifestation. Il avait pour objectif de montrer aux agents une gamme de moyens de maîtriser les suspects, car il craignait que le département utilise trop fréquemment des prises vasculaires par le cou, a-t-il déclaré.

Lee a déposé – et puis s’est retiré – son propre procès affirmant que Rush tentait de faire dérailler sa carrière en l’accusant à tort de s’être blessé au cou. Lee a déclaré que les allégations de Rush l’avaient empêché d’obtenir trois postes « de haut rang » dans d’autres services de police à travers le pays, a rapporté le Statesman.

Maria Weeg, porte-parole de la ville, a déclaré au Statesman fin 2023 que Rush avait déposé une demande d’indemnisation des accidents du travail pour l’incident, qui avait été réglée.

« Sgt. Rush a reçu les prestations médicales et autres auxquelles il a droit, et la ville est prête à payer pour toute autre réclamation médicale associée à sa blessure à l’avenir », a écrit Weeg dans un e-mail adressé à l’homme d’État à l’époque. «Nous restons ouverts à la médiation pour tout problème, Sgt. Rush et ses avocats estiment que la situation n’est pas résolue.

