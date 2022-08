Bois d’œuvre, blé et pétrole : la chute des prix pourrait signifier que le pire de l’inflation est passé

Pendant une grande partie des dernières années, surveiller le prix du bois a été pénible pour quiconque travaille sur sa maison.

Dernièrement, cependant, le coût a baissé parallèlement à de nombreux autres produits de base – un autre signe que l’inflation galopante pourrait toucher à sa fin ou, à tout le moins, offrir un répit à ceux qui luttent contre la flambée du coût de la vie.

Le bois et la charpente représentent environ 10 à 15 % du coût total de construction d’une nouvelle maison, a déclaré Mace Mortimer, copropriétaire d’Alloy Homes, un constructeur de maisons sur mesure de Calgary.

« Au pire, les prix du bois étaient d’environ 300 % supérieurs à la normale. Maintenant, c’était en mars et avril de cette année. Ils se sont un peu adoucis et sont redescendus », a-t-il déclaré.

“C’est le comble”

De nombreux autres produits de construction sont encore supérieurs à la normale et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est perceptible. Pourtant, Mortimer pense que le pire de l’inflation est derrière l’industrie.

“Je pense qu’il a atteint un sommet”, a-t-il déclaré. “Et je pense que ça devrait tenir.”

Aux Etats-Unis, de nouveaux chiffres publiés mercredi montrer l’inflation pourrait atteindre un sommet alors que le taux est passé de 9,1 % en juin à 8,5 % le mois dernier.

La hausse des taux d’intérêt est l’une des raisons pour lesquelles les prix de l’immobilier se refroidissent, explique Hong Wang, un agent immobilier de Calgary. (Colin Hall/CBC)

Outre le bois, de nombreux autres produits de base sont en déclin, comme le pétrole, qui est l’un des principaux moteurs de l’inflation. Le baril de brut a baissé d’environ 20 % depuis juin.

Le cuivre a chuté d’environ 25 % depuis mars, tandis que de nombreuses cultures chutent également en valeur. Le canola et le maïs ont tous deux perdu 25 % de leur valeur depuis mai, tandis que le blé a chuté de 40 %.

« Il y a deux ou trois mois, les prix des cultures étaient soit à des sommets historiques, soit très proches des sommets historiques, selon la culture. Presque dans tous les domaines, nous avons maintenant constaté un recul assez important. [in prices]”, a déclaré Jonathon Driedger, un analyste manitobain de LeftField Commodity Research.

Les prix des denrées alimentaires chutent

Ces changements de prix peuvent prendre quelques mois avant d’être visibles à l’épicerie, même si les prix des aliments sont déjà en baisse autour du mondeselon l’ONU.

Les prix de l’immobilier ont également été une des principales raisons de l’escalade de l’inflation dans tout le pays. Les taux de location sont toujours élevés, mais les prix des logements qui ont grimpé en flèche pendant la pandémie baissent maintenant dans de nombreuses villes du Canada.

REGARDER | Les consommateurs ressentent un certain répit face à la flambée de l’inflation : L’inflation montre des signes de ralentissement alors que les prix de certains produits de base baissent Il y a un optimisme prudent que l’inflation au Canada pourrait avoir atteint un sommet alors que la croissance des prix pour des choses comme le pétrole, le bois d’œuvre et l’immobilier commence à décliner.

L’agent immobilier de Calgary, Hong Wang, a vendu une maison il y a environ six mois à un couple de Vancouver. Au lieu d’emménager, ils ont récemment décidé de rester à Vancouver et de remettre la propriété en vente. Pendant ce temps, cependant, le marché s’est refroidi et Wang a déclaré qu’il serait difficile pour le couple de récupérer son argent.

“Nous ne l’avons pas encore vendu, donc c’est la même maison [but] marché différent », a-t-elle déclaré.

Tout cela laisse espérer que les chiffres de l’inflation canadienne de la semaine prochaine pourraient montrer des signes d’amélioration. En examinant les données sur les produits de base, l’emploi et l’immobilier, entre autres statistiques, certains économistes s’attendent à ce que le taux d’inflation diminue après atteindre 8,1 % en juin.

La flambée des prix du pétrole a été l’un des principaux moteurs de l’inflation rapide au Canada et dans d’autres parties du monde. Ces derniers mois cependant, les prix du pétrole ont chuté. (Kyle Bakx/CBC)

Pourtant, à ce stade, les experts disent qu’il est difficile de savoir avec certitude si l’inflation galopante est terminée.

“La raison pour laquelle l’inflation est élevée est que les prix de l’énergie sont élevés et que les coûts d’accession à la propriété sont élevés et que ce sont deux développements qui sont sujets à beaucoup d’incertitude, l’énergie en particulier”, a déclaré Trevor Tombe, professeur d’économie à l’Université de Calgary.

“Donc, où nous allons à partir d’ici, tout le monde peut deviner.”

La chute des prix des matières premières et de l’immobilier devrait procurer un certain répit aux consommateurs. Et si ces prix plus bas se maintiennent – ​​en particulier pour le pétrole – Tombe s’attend à ce que le taux d’inflation revienne à la normale l’année prochaine.