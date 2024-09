Boire trois tasses de café par jour peut réduire le risque de diabète et de crise cardiaque : étude

Inquiétude croissante concernant la multimorbidité cardiométabolique

Une nouvelle étude a révélé que la consommation quotidienne de trois tasses de café pourrait réduire considérablement le risque de développer de multiples maladies métaboliques, notamment le diabète et les problèmes cardiaques. Les recherches suggèrent qu’une consommation modérée de café pourrait réduire le risque de ces maladies de 40 à 50 %.

À mesure que la population mondiale vieillit, un nombre croissant de personnes sont confrontées à de multiples maladies cardiométaboliques, une pathologie connue sous le nom de « multimorbidité cardiométabolique ». Cette tendance devient un problème de santé publique majeur, ce qui incite les chercheurs à étudier des mesures préventives.

Étude basée sur les données de la biobanque britannique

L’étude, menée par le Collège médical de Suzhou de l’Université de Soochow, en Chine, a analysé les données de la UK Biobank. Elle a examiné la consommation de caféine chez plus de 1,72 lakh d’individus et l’a comparée aux données de 1,88 lakh de personnes ayant consommé du café et du thé. Aucun des participants ne souffrait de troubles cardiométaboliques au début de l’étude.

Les résultats, publiés dans le Journal d’endocrinologie clinique et du métabolismeindiquent que les personnes qui consommaient des quantités modérées de caféine (équivalentes à trois tasses de café ou 200 à 300 milligrammes par jour) avaient un risque significativement plus faible de développer des comorbidités cardiométaboliques par rapport à celles consommant moins de 100 milligrammes de caféine.

L’effet protecteur du café et de la caféine

La caféine, présente non seulement dans le café et le thé, mais aussi dans les chocolats, les boissons énergisantes et les barres de céréales, a été étudiée pour ses effets protecteurs potentiels. Les recherches soulignent que si différents niveaux de consommation de caféine étaient inversement liés au risque de développer de multiples troubles cardiométaboliques, ceux qui en consommaient des niveaux modérés présentaient le risque le plus faible.



« Consommer trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine, par jour pourrait aider à réduire le risque de développer une multimorbidité cardiométabolique chez les individus sans aucune maladie cardiométabolique », a déclaré Chaofu Ke, auteur principal de l’École de santé publique du Collège médical de Suzhou de l’Université de Soochow.

Promouvoir le café comme mesure préventive

Des études antérieures ont exploré les bienfaits du café et du thé pour les personnes atteintes d’une maladie cardiométabolique, mais cette étude met en lumière le potentiel du café à prévenir simultanément plusieurs de ces maladies. Ke a souligné l’importance des résultats, déclarant : « Les résultats soulignent que la promotion de quantités modérées de café ou de caféine comme habitude alimentaire pour les personnes en bonne santé pourrait avoir des avantages de grande portée pour la prévention de la comorbidité cardiométabolique. »

Cette recherche pourrait encourager un changement dans les habitudes alimentaires alors que les populations cherchent des moyens d’atténuer le risque de maladies cardiométaboliques, qui continuent d’augmenter avec le vieillissement démographique.



(Contributions du PTI)