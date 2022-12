Boire pendant les fêtes peut blesser votre cœur. Voici des conseils pour rester en bonne santé.

“Jamais dans l’histoire de notre domaine il n’y a eu autant de patients faisant la queue pour nous voir”, a-t-il déclaré.

Qu’est-ce qui cause le cœur des vacances ?

Les médecins essaient toujours de comprendre exactement comment l’alcool affecte le cœur, a déclaré le Dr Marcus. Une théorie de travail est que l’alcool induit des altérations de votre système nerveux, qui régule généralement la fréquence cardiaque. Une consommation excessive d’alcool peut également modifier les signaux électriques dans votre cœur, qui coordonnent la contraction de vos cellules cardiaques.

Au cours des 10 dernières années, les scientifiques ont renforcé le lien entre l’alcool et l’A-fib. Une étude a montré qu’un seul verre par jour peut augmenter le risque de A-fib de 16 %. Mais même si l’alcool augmente vos chances de développer un A-fib, ce risque accru peut ne pas être drastique pour la personne moyenne.

“Si un jour donné, la probabilité que vous ayez A-fib demain est d’une sur 1 000 – si vous buvez un verre de bière ou de vin ce soir, c’est peut-être trois sur 1 000”, a déclaré le Dr Calkins. Mais les personnes de tous âges doivent toujours être conscientes des signes avant-coureurs, a-t-il ajouté.

Les gens ont tendance à ignorer leurs symptômes pendant les vacances et à attendre la nouvelle année pour obtenir des soins médicaux, a déclaré le Dr Ruthmann, mais il est essentiel de rechercher des soins si vous avez un rythme cardiaque accéléré et des douleurs thoraciques persistantes, ou si vous avez du mal à respirer. Des étourdissements et une sensation d’étourdissement ou de confusion peuvent également indiquer un problème cardiaque. “Chaque seconde compte quand il s’agit du cœur”, a déclaré le Dr Ruthmann.

Comment protéger son cœur pendant les vacances

Limiter la quantité d’alcool que vous consommez peut aider à protéger le cœur, mais pour ceux qui choisissent de boire, voici quelques façons de rester en bonne santé cardiaque :

Hydrater.

Si vous buvez pendant les vacances, assurez-vous d’avoir un grand verre d’eau entre chaque boisson, a déclaré le Dr Ruthmann. La déshydratation augmente le risque de syndrome cardiaque des fêtes, a déclaré le Dr Brown, et il est donc essentiel de s’assurer de rester hydraté.

Ne sautez pas de médicaments.

De nombreuses personnes laissent derrière elles leurs médicaments pour le cœur ou la pression artérielle dans le train de voyager pour voir leur famille et leurs amis, pensant qu’elles peuvent passer quelques jours sans eux, a déclaré le Dr Ruthmann. Mais il est important de continuer à prendre les médicaments comme prévu.

Trouvez du temps pour la forme physique.

L’exercice modéré peut aider à protéger contre A-fib. Si vous avez une routine d’exercice régulière que vous ne pouvez pas suivre pendant les vacances, trouvez du temps pour un entraînement modifié, même s’il ne s’agit que d’une promenade autour du pâté de maisons.