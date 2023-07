Boire le lait de quelqu’un d’autre directement de la cruche coûte 20 000 $ à un agent immobilier de la Colombie-Britannique

Un agent immobilier de la Colombie-Britannique a été condamné à une amende de 20 000 $ après avoir été filmé en train de boire du lait directement du pichet dans une maison qu’il montrait.

Une ordonnance sur consentement publiée par la BC Financial Services Authority la semaine dernière a déclaré que Mike Rose était seul dans la maison de Kamloops, en Colombie-Britannique, en juillet de l’année dernière alors qu’il attendait ses clients, qui souhaitaient acheter la propriété.

Rose est allée au réfrigérateur pour trouver de l’eau, mais à la place, elle a bu du lait directement du récipient, qu’il a ensuite remis au réfrigérateur.

L’ordonnance de consentement, convenue à la fois par le surintendant de l’immobilier et Rose, a déclaré que les propriétaires de la maison l’avaient vu boire du lait lorsqu’ils avaient visionné des images d’une caméra de surveillance, puis l’avaient confronté à ce sujet deux jours plus tard.

Rose, qui s’est excusé pour ses actions, s’est fait dire qu’il n’était pas le bienvenu dans la maison et ses clients l’ont remplacé dans leur achat de la propriété.

Il prétend dans l’ordre que son comportement était hors de caractère, et qu’il était « anormalement déshydraté » à l’époque à cause d’un nouveau médicament, ainsi qu’un « stress considérable ».

Il indique que Rose a ouvert le réfrigérateur à la recherche d’eau, mais quand il n’a pas pu en trouver, il a plutôt bu du lait.

Plus qu’une tape sur la main

La propriétaire, Lyska Fullerton, a déclaré qu’elle était toujours bouleversée par le comportement de Rose et qu’elle était heureuse que l’organisme de réglementation ait fait quelque chose à propos de l’incident.

« C’est juste un peu plus qu’une tape sur les doigts, ce qui est bien », a-t-elle déclaré. « C’est définitivement une amende qui va lui faire un peu de mal. »

Fullerton a publié les images de surveillance sur Facebook après l’incident de juillet 2022. À l’époque, elle a déclaré avoir informé un autre agent immobilier de la maison de courtage de Rose, Royal LePage Kamloops, qui a informé la direction.

« Lorsque vous avez des professionnels chez vous … vous sentez que vous pouvez leur faire confiance », a-t-elle déclaré. « Et j’ai appris une bonne leçon à ce sujet. »

Peu de temps après l’incident de juillet 2022, Rose a écrit dans une déclaration à CBC News que ses actions étaient « malheureuses » et « inhabituelles ».

Il a déclaré qu’il passerait du temps à réfléchir à son comportement et qu’il prendrait des mesures pour éviter tout faux pas similaire à l’avenir.

« Je n’ai jamais fait ce genre de chose auparavant, et je ne me comporterai plus jamais de cette manière », a déclaré le communiqué.

Rose, qui travaille maintenant dans une autre maison de courtage, a accepté de payer une sanction disciplinaire de 20 000 $ à l’autorité pour conduite inconvenante et 2 500 $ en frais d’exécution.