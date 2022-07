Boire du thé vert peut aider de manière significative à réduire le diabète : étude

Boire du thé vert peut non seulement aider à réduire votre tour de taille, mais peut également s’avérer bénéfique pour réduire le diabète, selon une étude. Le diabète de type 2 est un défi de santé publique mondial important et devrait toucher 693 millions de personnes d’ici 2045. Il est associé à des effets néfastes sur la santé, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la cécité, l’insuffisance rénale et l’amputation, ainsi que l’un des principaux risques. facteurs de mortalité prématurée. L’étude, basée sur une méta-analyse de 27 essais publiés dans la revue Nutrition and Metabolism, a montré que la consommation de thé vert avait un effet favorable sur la glycémie à jeun.

Cependant, la consommation de thé vert n’a pas affecté de manière significative l’insuline sanguine à jeun ou l’HbA1c – un test qui mesure la quantité de sucre dans le sang (glucose) attachée à l’hémoglobine.

Une équipe de l’Université des sciences et technologies de Huazhong en Chine a examiné les résultats de 27 études impliquant 2 194 participants. Les résultats regroupés ont montré que le thé vert réduisait significativement la glycémie à jeun.

Même si des essais à court terme ont montré que la supplémentation en thé vert “réduit considérablement la glycémie à jeun”, des essais à long terme évaluant les effets de la supplémentation en thé vert sur le contrôle glycémique sont nécessaires, a déclaré l’équipe.

Le thé vert est produit à partir des feuilles fraîches de Camellia sinensis et a joué un rôle alimentaire et médicinal important à travers l’histoire, en particulier dans les pays asiatiques.

Il contient une variété de composés efficaces, notamment des antioxydants, des vitamines, des glucides, des protéines, des minéraux et des polyphénols de type flavonoïde, qui peuvent être bénéfiques dans la prévention du diabète.

