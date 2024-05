Boire du lait cru non pasteurisé contenant le virus de la grippe aviaire peut être dangereux, selon une nouvelle étude

Un nouveau étude publié vendredi dans le New England Journal of Medicine a révélé que boire du lait non pasteurisé ou cru contenant le virus de la grippe aviaire H5N1 peut être dangereux.

Des chercheurs de l’Université du Wisconsin-Madison ont découvert que des souris nourries avec des échantillons de lait provenant d’un troupeau de vaches infectées par le H5N1 sont ensuite devenues très malades. Des signes de maladie, notamment une fourrure ébouriffée et une léthargie, sont apparus peu de temps après que les souris aient consommé le lait.

Les chercheurs ont euthanasié les souris au quatrième jour de l’étude et ont étudié où le virus avait été trouvé dans les tissus de souris. Des titres viraux élevés – un test de laboratoire qui mesure le niveau d’anticorps dans un échantillon de sang – ont été détectés dans les organes respiratoires de plusieurs souris. Chez deux des souris testées, le virus a été détecté dans les glandes mammaires.

« La détection du virus dans les glandes mammaires de deux souris était cohérente avec la charge virale élevée dans le lait des vaches en lactation, même si ces souris n’allaitaient pas », selon l’étude. « Collectivement, nos données indiquent que le virus HPAI A(H5N1) présent dans le lait non traité peut infecter les animaux sensibles qui le consomment. »

Malgré les découvertes récentes, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les humains qui boivent du lait cru contenant le virus H5N1 seraient affectés de la même manière que les souris. L’étude conclut cependant que le lait positif au virus H5N1 présente un risque lorsqu’il est consommé non traité.

Le Administration des aliments et des médicaments a déconseillé la consommation de lait cru – provenant principalement de vaches, de brebis et de chèvres. Le lait cru peut contenir des bactéries dangereuses telles que Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter et d’autres agents pathogènes responsables de maladies d’origine alimentaire.

Au 24 mai, le ministère américain de l’Agriculture signalé que 63 troupeaux de vaches laitières dans neuf États américains ont confirmé des cas d’infections par le virus H5N1 chez les vaches laitières. Deux infections humaines chez des travailleurs de fermes laitières qui ont été exposés à des vaches infectées ont également été signalées.