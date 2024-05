Boire du chocolat chaud peut vous aider à perdre du poids, selon un coach santé – voici comment

Cette nouvelle est douce.

Le chocolat chaud – une friandise que certains considèrent comme le fléau d’une alimentation saine – pourrait en fait vous aider à perdre du poids, affirme un expert.

Steve Bennett, un coach en santé, a déclaré Le soleil qu’une tasse par jour pourrait en fait aider les gens à perdre du poids, car elle regorge de fibres, qui rassasient la faim.

« Avoir plus de fibres dans votre alimentation vous fait manger moins et vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps », a-t-il déclaré.

« La poudre de cacao, qui devrait être l’ingrédient principal du chocolat chaud, est riche en fibres. »







Mais il y a un hic : il doit être non sucré.

Pour contourner le chocolat chaud chargé de sucre acheté en magasin sur les étagères des épiceries, Bennett concocte sa propre boisson maison – « une version santé simple qui a tout aussi bon goût » – en utilisant 200 millilitres, soit environ 3/4 tasse, de chaud du lait, deux cuillères à soupe de poudre de cacao et deux cuillères à café de stevia, un édulcorant zéro calorie.

« Les régimes sont tous basés sur l’abandon de certaines choses et les gens n’aiment pas ça », a-t-il déclaré. « Si vous mettez les fibres en premier, vous pouvez manger ce que vous voulez ensuite, mais vous finirez par manger moins parce que vous vous sentirez plus rassasié. »







Les fibres aident à réguler le système digestif du corps en favorisant le développement des bonnes bactéries et une absorption adéquate de l’eau pour un intestin sain.

Selon Healthline, les fibres pourraient également réduire les pics de glycémie après avoir mangé un repas riche en glucides et pourraient potentiellement jouer un rôle dans la réduction du risque de cancer colorectal, bien que les recherches soient limitées.

Mais si vous n’avez pas besoin de chocolat chaud, il existe de nombreux autres aliments riches en fibres parmi lesquels choisir : baies, haricots, noix, graines, avoine et avocats, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cependant, vous devrez faire attention à ne pas en faire trop. Les experts affirment qu’une trop grande quantité de fibres peut entraîner des troubles gastro-intestinaux.

« Les fibres sont si difficiles à digérer que vous pourriez submerger votre système gastro-intestinal, souffrir de gaz et de constipation, surtout si vous ne buvez pas suffisamment d’eau tout en suivant un régime riche en fibres », a déclaré Christina Palmisano, MS, MBA, RDN, à Fox News. .