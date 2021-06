Boire du café régulièrement peut réduire le contrôle musculaire et les perceptions sensorielles

La consommation régulière de caféine peut réduire la quantité de matière grise dans votre cerveau, selon une étude menée par des scientifiques de l’Université de Bâle. La matière grise est une substance qui recouvre le cerveau humain et rend possibles nos fonctions quotidiennes telles que le contrôle musculaire, les perceptions sensorielles, les émotions et la prise de décision. L’étude, publiée dans le numéro de juin de Cortex cérébral, a montré que la consommation de caféine affecte la structure du cerveau d’une personne dans une mesure pouvant être détectée sur une période de 10 jours. Cependant, « Nos résultats ne signifient pas nécessairement que la consommation de caféine a un impact négatif sur le cerveau », a déclaré l’un des auteurs de l’étude Carolin Reichert dans un communiqué de presse par l’Université de Bâle.

Reichert a dirigé une équipe de scientifiques qui a réalisé une expérience à laquelle 20 personnes jeunes et en bonne santé ont participé. 10 d’entre eux ont reçu des comprimés de caféine et les 10 autres ont reçu des comprimés de placebo sans ingrédients actifs. Ils n’étaient pas autorisés à consommer de la caféine autre que celle fournie par les chercheurs. Les scientifiques ont étudié leurs scans d’activité cérébrale (EEG) et surveillé leur sommeil. Bien que la qualité de leur sommeil n’ait pas été affectée, leurs scanners cérébraux ont montré que les personnes qui n’avaient pas consommé de caféine pendant cette période avaient une plus grande quantité de matière grise que celles qui en avaient consommé.

Cependant, les scientifiques ont également découvert que si les participants, dont la matière grise était réduite après une consommation régulière de caféine, ne consommaient pas de caféine pendant les 10 jours suivants, leur matière grise se régénérait. Selon Reichert, des comparaisons plus systématiques entre les buveurs réguliers de café et les personnes qui consomment peu ou pas de caféine sont nécessaires pour parvenir à une conclusion claire.

La caféine est généralement considérée comme utile pour rester éveillé et améliorer l’attention. Cependant, des études ont montré que même si la caféine peut temporairement aider les gens à lutter contre le sommeil, elle ne réduit pas la privation de sommeil. Une personne éveillée avec de la caféine, confrontée à des tâches légèrement difficiles, ferait des erreurs en tant que personne privée de sommeil. La dernière étude, si elle est suivie de plus dans la même direction va à l’encontre de la perception commune car la matière grise est également associée à l’intelligence, ont montré des études.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici