Boire du café pour rester éveillé et accomplir votre tâche n’est pas une bonne idée. Voici pourquoi

Si vous restez souvent éveillé pour soumettre votre devoir juste avant la date limite ou terminer un projet de travail très important, vous pourriez compter sur le café pour vous sauver et vous aider à rester éveillé. Cependant, selon une nouvelle étude, même si la caféine peut vous aider à rester éveillé pour accomplir votre tâche, elle ne vous aide pas beaucoup à faire des erreurs qu’une personne privée de sommeil ferait.

Dans une expérience menée par les scientifiques de la Michigan State University, 275 participants ont été invités à terminer une tâche simple qui nécessitait une attention particulière. Alors que la privation de sommeil a nui à leurs performances, la caféine les a aidés à terminer la tâche avec succès. Cependant, lorsque les participants se sont vu confier une tâche plus difficile de « garder leur place », qui consistait en des étapes plus petites qui devaient être effectuées dans un ordre spécifique sans sauter ni répéter, la caféine avait « peu d’effet sur la plupart des participants », a souligné l’un des participants. auteurs de l’étude Kimberly Fenn dans un communiqué de presse de la Michigan State University. L’étude est la première à étudier l’impact de la caféine sur le maintien de la place par les participants privés de sommeil.

Professeur agrégé de psychologie à l’université Fenn mentionné, « La caféine peut améliorer la capacité de rester éveillé et d’accomplir une tâche, mais elle ne fait pas grand-chose pour empêcher le genre d’erreurs de procédure qui peuvent provoquer des erreurs médicales et des accidents de voiture. recherche, menée par Fenn et ses collègues du Sleep and Learning Lab de l’université, a été publiée le 20 mai dans le Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition.

La caféine, étant un stimulant psychoactif, est considérée comme augmentant l’éveil et l’attention, la principale raison pour laquelle les machines à café ont envahi les bureaux partout. Cependant, le café ne vous rend pas moins privé de sommeil. La privation de sommeil peut causer un certain nombre de maladies comme le diabète, la dépression, les crises cardiaques et plus encore. Selon une étude de 2019 de Fitbit, les Indiens sont les deuxièmes personnes les plus privées de sommeil au monde. Selon une étude de 2016 publiée dans le Journal of Family Medicine and Primary Care, jusqu’à 33% des adultes en Inde pourraient souffrir d’insomnie, un trouble du sommeil qui rend l’endormissement plus difficile.

