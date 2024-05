Boire du café peut aider à se protéger contre la maladie de Parkinson, selon une étude : ScienceAlert

Nous savons que ce que nous mangeons et buvons a un impact significatif sur notre santé, et une nouvelle étude a découvert un autre lien entre la consommation de café et le fait d’être moins susceptible de développer la maladie de Parkinson.

En examinant les données recueillies auprès de 184 024 personnes sur une période moyenne de 13 ans, l’équipe internationale de chercheurs à l’origine de l’étude a découvert que les consommateurs de café couraient un risque plus faible de contracter la maladie de Parkinson que ceux qui n’en buvaient pas du tout.

Une analyse plus approfondie d’un échantillon de centaines de personnes atteintes de la maladie de Parkinson a mesuré les niveaux des principaux métabolites de la caféine, paraxanthineet théophyllinedans le sang – constatant qu’ils avaient une association inverse avec le risque de développer la maladie de Parkinson.

« Cette étude a démontré une association inverse entre la consommation de café caféiné et le risque de maladie de Parkinson dans l’une des plus grandes cohortes longitudinales au monde avec plus de 20 ans de suivi », écrire les chercheurs dans leur article publié.

Ce n’est pas la première étude à établir un lien entre le café et la maladie de Parkinson, mais elle va plus loin que les recherches précédentes dans la manière dont elle examine les biomarqueurs de la consommation de caféine des années avant le diagnostic de la maladie de Parkinson.

Il a été constaté que les 25 pour cent des buveurs de café les plus importants étaient 40 pour cent moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson que ceux qui n’en buvaient pas du tout. Chez tous les consommateurs de café participant à l’étude, la réduction des risques mesurée variait entre environ 5 et 63 pour cent, selon les pays.

Bien que l’association soit toujours valable lorsque des facteurs tels que le tabagisme et la consommation d’alcool sont pris en compte, elle ne suffit toujours pas à prouver la cause et l’effet directs. Cependant, il semble que la caféine et ses ingrédients protègent le cerveau des gens.

Basé sur Recherche précédente, on pense que la façon dont la caféine maintient la dopamine dans le cerveau pourrait être à l’origine de ces effets. La maladie de Parkinson dans le cerveau se caractérise par une réduction de la dopamine, due à une perte de cellules nerveuses dans ce qu’on appelle le substance noire.

« Ces effets neuroprotecteurs concordent avec nos résultats, qui ont révélé une association inverse entre la caféine, la paraxanthine et la théophylline et l’incidence de la maladie de Parkinson », écrire les chercheurs.

Compte tenu de la manière dont la caféine agit sur nos neurones, il n’est peut-être pas surprenant qu’il semble y avoir un lien avec les maladies neurodégénératives. Cependant, comme nous ne savons toujours pas exactement comment la maladie de Parkinson se déclare dans le cerveau, il est difficile d’en être sûr.

Le travail important visant à déterminer ce qui déclenche la maladie de Parkinson, ce qui pourrait affecter notre risque de contracter la maladie et comment l’arrêter se poursuit. Rien qu’aux États-Unis, près d’un million de personnes vivent avec la maladie, ce qui entraîne une aggravation des problèmes de tremblements, de mouvements normaux, d’équilibre et de raideur des membres.

« Le café est la boisson psychoactive la plus consommée au monde » écrire les chercheurs.

« Démêler l’action biologique de la caféine sur la maladie de Parkinson comporte non seulement d’importantes implications en matière de santé publique, mais améliore également notre compréhension de l’étiologie de la maladie de Parkinson et favorise des stratégies de prévention potentielles. »

La recherche a été publiée dans Neurologie.