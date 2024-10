Boire du café est-il bon pour vous ? Un regard sceptique sur les études.

Nous aimons penser que nos vices sont secrètement bons pour nous…que le chocolat est sain (même le chocolat noir est très sucré), que le vin rouge est une sorte d’élixir (non) et, plus récemment, que le café peut éloigner les maladies. Des dizaines de titres ont parlé cette étudequi a trouvé une association entre une consommation modérée de café et un risque réduit de démence ; une autre étude publiée en septembre conduit à des articles sur la façon dont le café est bon pour le cœur. Un autre petite étude a également fait l’actualité en août pour avoir montré qu’une consommation plus élevée de caféine était très vaguement associée à un risque plus faible de maladie d’Alzheimer dans une cohorte de 263 personnes.

J’ai écrit sur cette question – l’idée que le café pourrait avoir de merveilleux bienfaits pour la santé – depuis près d’une décennie maintenantet d’autres recherches sont publiées, mais le résultat final ne change jamais vraiment. Dans ces études, les auteurs ont généralement pris une base de données importante (ou moins grande) de personnes à qui on a posé une série de questions sur ce qu’elles mangent et boivent. Une ou deux de ces questions consistent généralement à demander combien de café ils boivent chaque jour. Ces personnes ont ensuite été suivies pendant des années. Les chercheurs examinent si cette consommation de café déclarée au début de l’étude est associée à un risque futur de maladie.

Le problème est que ce type d’étude présente de nombreuses faiblesses. Les gens sont terrible à déclarer combien ils mangent et boivent. Notoirement terrible. Il existe des centaines d’études scientifiques qui le démontrent. Rapports des gens varier selon la saisondépend de combien ils ont récemment mangédiffèrent selon quels aliments on leur demande d’en parler. Une enquête occasionnelle n’est généralement pas une bonne base pour savoir combien les gens mangent chaque jour. (Vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé la semaine dernière ? Et la semaine précédente ?). Malheureusement, nous n’avons pas d’autres méthodes pratiques pour obtenir ces informations, et ces grandes études sont donc obligées d’accepter que, même avec des corrections statistiques complexes, elles peuvent pas mesurer correctement la quantité de café que les gens boivent. Quelle quantité de café les gens prendraient-ils ? estimation ils boivent.

Ces études nous donnent également des informations limitées sur les causes et les effets. Nous pouvons affirmer avec une certaine certitude que la consommation modérée de café (autodéclarée) – généralement définie comme environ deux à trois tasses par jour – est associé en meilleure santé que de ne pas boire de café ou d’en boire de très grandes quantités. Mais même en prenant les données autodéclarées au pied de la lettre, cela ne signifie pas nécessairement que le café causes une meilleure santé. Dans bon nombre de ces études, la conception n’est tout simplement pas assez robuste pour nous fournir des données utiles indiquant si le café entraîne des bienfaits ou si les personnes qui boivent une quantité modérée de café sont en moyenne un peu en meilleure santé à bien des égards que les personnes qui en boivent. aucun ou des charges.

Pendant la guerre du Vietnam, un mystérieux Américain a eu un bébé avec ma grand-mère et a disparu. J’ai découvert la véritable histoire des décennies plus tard. Euh, devriez-vous vous inquiéter pour McDonald’s à cause de tout E. Coli Chose? Oubliez les actions Meme : l’or va sur la Lune Des millions d’Américains pourraient améliorer leur vie grâce à un appareil simple et miraculeux. Qu’est-ce qui les arrête ?

Nous avons quelques études interventionnelles portant sur le café et une gamme de résultats pour la santé. Il s’agit d’études dans lesquelles des personnes reçoivent du café ou un placebo, puis sont suivies après quelques semaines pour voir ce qui est arrivé à leur santé. Mais de grandes revues analysant ces interventions avoir échoué à trouver des avantages (ou nuit) à la santé cardiaque. Il y a une suggestion des dommages à court terme pour les personnes atteintes de diabète, bien que cela soit partiellement contesté par d’autres recherches.

Donc : nous pouvons affirmer avec une certaine certitude que les personnes qui boivent quelques tasses de café par jour sont en moyenne en assez bonne santé. Ce que nous ne pouvons pas dire avec certitude, c’est si le café fait une différence ou si d’autres facteurs sont impliqués. Lorsque nous donnons du café à des personnes dans des contextes cliniques contrôlés, il n’y a pas beaucoup de preuves que cela présente un bénéfice pour leur santé.

Personnellement, je trouve cette nouvelle soulagée. Pourquoi? Eh bien, il n’y a pas beaucoup de données montrant que le café a des effets bénéfiques sur la santé, mais il n’y a pas non plus de données montrant qu’il a des effets nocifs sur la santé. En effet, si vous examinez l’ensemble des recherches scientifiques sur le café, vous avez tendance à constater qu’en quantité modérée, le café est fondamentalement neutre et que, pour chaque inconvénient possible, il existe un avantage possible pour le compenser.

Une théorie fascinante sur un anneau d’astéroïdes autour de la Terre a des implications folles pour l’évolution En savoir plus

Mon opinion, en tant qu’expert qui boit beaucoup de café et qui s’intéresse vivement à cette question, est qu’il ne semble vraiment y avoir aucune raison de santé de boire ou d’éviter le café. Il existe certainement des preuves qu’un parcelle de café est mauvais pour vous, et si vous en buvez huit à dix tasses par jour (dans ce cas, une tasse est définie comme une portion standard de huit onces dans la plupart des études), vous voudrez peut-être réduire. Au minimum, une telle quantité de café est susceptible d’affecter votre sommeil.

Mais si vous ne buvez pas de café, vous n’avez vraiment pas besoin de commencer, sauf si vous le souhaitez. De toute façon, cela n’affectera probablement pas beaucoup votre santé, alors ne vous inquiétez pas. Je vais suivre mes propres conseils et prendre une seconde tasse.