Boire des jus de fruits 100 % liés à la prise de poids chez les enfants ; le médecin suggère des alternatives

Une nouvelle méta-analyse de plus d’une douzaine d’études a révélé que la consommation de jus de fruits à 100 % est liée à prise de poids chez les enfants.

Le correspondant médical d’ABC News, le Dr Darien Sutton, a rejoint “Good Morning America” ​​pour expliquer les principales conclusions de l’étude. nouvelle étudepublié mardi par le Journal of the American Medical Association Pediatrics, et a partagé quelques informations utiles permettant aux parents et aux tuteurs de réduire la consommation de sucre de leurs enfants.

“Ce qu’ils ont découvert, c’est qu’un seul verre de ce jus 100 % est associé à une augmentation de la prise de poids et à une augmentation de l’IMC (indice de masse corporelle)”, a déclaré Sutton. “C’est important car plus de 15 millions d’enfants vivent avec l’obésité infantile dans ce pays et cela est corrélé à d’autres types de maladies, telles que les maladies métaboliques. [and] maladie du foie, en dehors des cancers liés à l’obésité.

“Il s’agit de contrôler ces habitudes dès maintenant afin que nous puissions avoir un avenir meilleur”, a ajouté Sutton.

Quelle quantité de sucre se cache dans les jus de fruits 100 % ?

Les étiquettes des jus peuvent indiquer « sans sucre ajouté », mais le Dr Sutton a expliqué cela parce que dans un jus de fruit à 100 %, « il contient déjà suffisamment de sucre ».

“Le jus d’orange contient 4,5 cuillères à café de sucre et un gramme de fibres, contrairement à une orange entière qui contient trois cuillères à café de sucre et trois grammes de fibres”, a-t-il déclaré, illustrant que le fruit entier serait un choix plus nutritif que le jus.

Une tasse de jus de pomme, a ajouté le Dr Sutton, contient six cuillères à café de sucre et zéro gramme de fibres, alors qu’une pomme entière contient trois grammes de fibres.

“La raison pour laquelle il est important de s’attaquer aux fibres est qu’elles aident les enfants à rester rassasiés”, a expliqué le Dr Sutton. “Contrairement aux jus, les fruits se décomposent également plus lentement dans le corps, ce qui entraîne moins de pics de glycémie, ce qui entraîne moins de pics d’insuline. Et cela finira par conduire, si vous ne le traitez pas, à l’insuline. sensibilité qui est à la base du diabète.

Swap santé et alternatives aux jus de fruits

Bien qu’il puisse être difficile d’éliminer complètement les jus de fruits de l’alimentation d’un enfant, le Dr Sutton suggère de faire preuve de créativité avec l’eau pour en réduire la consommation.

Par exemple, vous pouvez utiliser des fruits tranchés – comme des fraises, des oranges et des mangues, par exemple – pour donner un peu de douceur à l’eau. Vous pouvez également congeler des fruits tranchés pour les utiliser comme glaçons et les ajouter à de l’eau ou de l’eau gazeuse pour les rendre plus savoureux.