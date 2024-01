Boire de l’eau pour perdre du poids : quelle quantité d’eau aide-t-elle ?

Boire de l’eau vous aide à perdre du poids lorsque vous incluez d’autres habitudes saines, comme l’exercice et une alimentation riche en nutriments. Rester hydraté est un facteur essentiel dans la gestion durable du poids.

Cet article met en évidence la manière dont l’eau contribue à la perte de poids, la quantité que vous devriez boire et d’autres facteurs à prendre en compte dans le cadre de votre plan de perte de poids.

AsieVision / Getty Images



Comment l’eau favorise la perte de poids

À tout moment, votre corps contient jusqu’à 60 % d’eau. La perte de liquide se produit régulièrement dans le cadre de fonctions corporelles telles que la transpiration, la respiration et l’utilisation des toilettes. Pour soutenir votre bien-être général et vos objectifs comme la perte de poids, il est essentiel de reconstituer ces liquides. Voici comment boire suffisamment d’eau contribue à perdre du poids.

Impacts sur l’appétit

Boire suffisamment d’eau peut réduire le risque de trop manger pendant la journée, aidant ainsi à contrôler l’apport calorique. Certaines personnes trouvent que boire un verre d’eau avant les repas peut aider à réduire leur appétit.

Stimule le métabolisme

L’eau aide votre corps à traiter efficacement les nutriments et à les convertir en énergie. Cela soutient un métabolisme normal, ce qui peut être utile pour perdre du poids.

Fournit une hydratation sans calories

Choisir l’eau comme boisson principale garantit une hydratation sans calories. Contrairement aux boissons sucrées, l’eau n’ajoute pas de calories supplémentaires à votre alimentation. Cela en fait un choix plus sain et favorise la réduction globale des calories. Pensez à remplacer toutes les boissons riches en calories par de l’eau pour faciliter la perte de poids.

Facilite l’exercice

Rester bien hydraté améliore vos performances physiques pendant l’exercice et favorise votre récupération par la suite. L’eau aide à lubrifier les articulations, à réguler la température corporelle et à transporter les nutriments dans tout votre corps, favorisant ainsi des entraînements plus efficaces et contribuant à la perte de poids.

Améliore la digestion

L’eau joue un rôle essentiel dans la digestion et aide à éliminer les déchets de votre corps. Une bonne hydratation favorise une digestion fluide, garantissant que votre corps fonctionne normalement et peut soutenir vos objectifs de perte de poids.

Quelle quantité d’eau boire pour perdre du poids

L’apport alimentaire de référence (ANRE) en eau pour les hommes et les femmes âgés de 19 à 30 ans est respectivement de 125 onces et 91 onces par jour. Mais une étude a révélé que la plupart des gens n’y parviennent pas.

Facteurs qui influencent la consommation d’eau La consommation d’eau recommandée varie. Des facteurs tels que l’âge, le sexe, le poids, le niveau d’activité et le lieu de résidence influencent cette recommandation. Vous avez probablement entendu la recommandation de boire au moins 8 tasses (64 onces) d’eau par jour, souvent appelée la règle des 8 sur 8. Bien qu’il s’agisse d’un bon point de départ, les preuves derrière cette recommandation sont limitées.

Si votre objectif est de perdre du poids sainement, la cohérence de vos habitudes d’hydratation est importante. Tenez compte de votre niveau d’activité physique, de la température et de la météo là où vous vivez, ainsi que de votre état de santé général pour déterminer la quantité d’eau à boire quotidiennement. Par exemple, transpirer pendant l’exercice ou lorsqu’il fait chaud dehors augmente vos besoins quotidiens en eau.

Faites attention à ce que ressent votre corps, par exemple à votre soif tout au long de la journée, et ajustez votre consommation d’eau en conséquence. Pour éviter une soif excessive, buvez régulièrement de petites quantités d’eau plutôt que de boire une bouteille entière en une seule fois.

La couleur de votre urine peut également être un guide utile, même si elle n’a pas été scientifiquement validée par la recherche comme mesure de l’hydratation. Alors qu’une urine plus foncée peut suggérer une déshydratation, une urine jaune pâle est généralement un juste milieu. Lorsque vous commencerez à boire plus d’eau, vous remarquerez probablement une urine plus pâle et un besoin plus fréquent d’uriner.

Enfin, parlez toujours à un professionnel de la santé pour obtenir des conseils d’hydratation personnalisés en fonction de votre état de santé et de votre situation, surtout si vous êtes préoccupé par votre consommation d’eau.

Qu’est-ce que l’eau détox pour perdre du poids ?

L’eau de perte de poids détox est infusée de divers ingrédients naturels. Les partisans de l’eau détox affirment qu’elle peut aider à éliminer les toxines de votre corps, à stimuler le métabolisme et à favoriser la perte de poids. Bien qu’il existe de nombreuses variantes de recettes d’eau détox, le thème commun est qu’elles contiennent des ingrédients prétendument bénéfiques pour la santé et la perte de poids, tels que :

Baies

poivre de Cayenne

Cannelle

Concombre

Gingembre

Citron et citron vert

Menthe et basilic

Les fruits, les légumes et les herbes offrent des antioxydants, des vitamines et des minéraux qui sont bénéfiques pour votre santé globale et peuvent donner à l’eau ordinaire un goût délicieux. Cependant, il est exagéré de dire que les ajouter à l’eau est la solution pour perdre du poids.

Bien que rester hydraté avec de l’eau soit essentiel à la santé globale et puisse contribuer à la perte de poids, les allégations spécifiques concernant la désintoxication n’ont aucun fondement scientifique. Après tout, votre corps gère ses processus de détoxification via vos reins.

Ce qui est plus probable, c’est que ces arômes naturels ajoutent au goût de l’eau potable ordinaire, ce qui vous rend plus susceptible de rester hydraté. En plus de l’eau infusée, vous pouvez inclure des tisanes et de l’eau de Seltz non sucrée pour vous aider à répondre à vos besoins quotidiens en liquides.

Enfin, se fier uniquement à l’eau détox – ou à tout autre produit, ingrédient, aliment ou habitude de vie – pour perdre du poids n’est pas suffisant. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments, une activité physique régulière et des choix de vie sains sont essentiels pour une perte de poids durable.

Eau et perte de poids : une pièce du puzzle

Boire suffisamment d’eau est vital pour votre santé globale et votre hydratation. Cependant, maintenir des niveaux de liquide adéquats est un élément d’une perte de poids saine et durable. Voici quelques autres habitudes importantes pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Adopter un régime riche en nutriments

Un régime composé de divers aliments riches en nutriments est important pour une perte de poids saine. Concentrez-vous sur les aliments entiers comme les fruits, les légumes, les légumineuses (par exemple les haricots, les pois et les lentilles), les grains entiers et les graisses saines. Ces aliments fournissent des fibres, qui vous aident à rester rassasié et à éviter de trop manger.

Donnez la priorité à ces aliments sains plutôt qu’aux aliments ultra-transformés riches en graisses saturées, en sucre ajouté et en sodium, et minimisez les boissons sucrées qui vont à l’encontre de vos objectifs de perte de poids.

Faire de l’exercice régulièrement

Faire de l’exercice régulièrement est crucial pour perdre du poids. Les exercices cardiovasculaires (comme la course, le vélo, le tennis ou la natation) et l’entraînement musculaire (à l’aide d’appareils de musculation, d’haltères, de bandes de résistance ou de poids corporel) contribuent à brûler des calories, à améliorer le métabolisme et à développer la masse musculaire maigre tout en réduisant la graisse corporelle.

Pratiquer la pleine conscience

Faites attention à quoi et comment vous mangez pour favoriser une perte de poids saine. Pratiquez une alimentation consciente en savourant chaque bouchée, en mangeant lentement et en écoutant les signaux de faim et de satiété de votre corps. Évitez les distractions comme les écrans pendant les repas, concentrez-vous sur la nourriture devant vous et sur ce que vous ressentez.

Une façon d’améliorer votre pleine conscience consiste à faire appel à vos sens en examinant, en sentant, en goûtant, en touchant et même en écoutant votre nourriture pour vous aider à ralentir. Cela peut vous aider à prendre davantage conscience du moment où vous commencez à vous sentir rassasié, mais pas trop rassasié.

Dormir suffisamment

Un sommeil de qualité est essentiel à la santé globale et peut favoriser la gestion du poids. Non seulement le manque de sommeil vous fait vous sentir mal, mais il peut également perturber les hormones liées à la faim et au stress, conduisant potentiellement à trop manger. Les experts recommandent aux adultes de dormir au moins sept heures ininterrompues chaque nuit.

Gérer votre stress

Lorsqu’il n’est pas géré, le stress peut contribuer à une prise de poids indésirable et entraver les efforts de perte de poids. Intégrez régulièrement des techniques de réduction du stress à votre plan de perte de poids. Les exemples incluent la méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga, la tenue d’un journal, l’art, l’écoute de musique apaisante ou d’autres passe-temps pour vous aider à gérer votre niveau de stress et à favoriser votre bien-être général.

Résumé

La perte de poids est un voyage personnel. Ce qui fonctionne le mieux pour quelqu’un d’autre peut ne pas fonctionner aussi bien pour vous. Cependant, la plupart des gens devraient adopter certaines habitudes pour favoriser une perte de poids saine. En plus d’une alimentation saine et de l’exercice physique, une hydratation adéquate peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids.

Boire suffisamment de liquide aide à gérer l’appétit, favorise la digestion et complète l’exercice. Gardez une bouteille d’eau accessible à tout moment, sirotez-la tout au long de la journée et faites attention à vos habitudes en matière de miction et de soif.