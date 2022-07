‘Boire de l’eau de curcuma?’ Une personne qui force Dal avant de manger est une vidéo virale qui ne peut pas être digérée

Internet ne manque jamais de nous laisser étonnés, stupéfaits ou parfois aussi ébahis. Une vidéo qui fait le tour d’Internet montre une façon tout à fait unique qu’une personne préfère avoir Dal. Dal est un mélange de lentilles, d’épices et de légumes. Cette soupe est identifiée comme dal en raison des ingrédients. Dans la vidéo, une personne prétend “refuser” de manger du dal sans le forcer au préalable. Partagée sur une page Instagram nommée I Am Just Besti, la vidéo était accompagnée de la légende “C’est une blague, n’est-ce pas?” Selon la légende, la vidéo provient d’un utilisateur nommé Monica Vaswani, qui l’a initialement partagée sur TikTok. Le texte de la vidéo disait : « Suis-je la seule personne à faire ça ? Je refuse d’avoir du dhaal à moins qu’il ne soit tendu (sic). Regarde: Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par la page Desi #1 au Royaume-Uni 😂🚜🌽 (@imjustbesti)

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a été visionnée par plus de 17 000 personnes et a recueilli environ 34 000 j’aime. Tout aussi amusantes, sinon plus, ont été les réactions suscitées par la vidéo.

Un utilisateur l’a appelé “l’eau de curcuma”, en voyant ce qui reste du plat. Un autre a dit : « Faites-moi une faveur, ne l’ayez pas. Un utilisateur a commenté: “Chaque jour, nous nous éloignons de plus en plus de Dieu.” Un utilisateur a réagi à la vidéo en disant: “Juste au moment où vous pensez avoir tout vu.”

Internet ne manque pas de vidéos de personnes dépassant les limites de la santé mentale en matière de nourriture. Plus tôt cette semaine, une vidéo montrant la préparation d’Ice Pizza est devenue virale. Et c’est exactement ce que cela ressemble. Le chef, avant de mettre la pizza au four, a mis de la glace comme garniture. Bizarre, non ?

