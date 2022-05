Boire de l’alcool et cancer : votre cocktail devrait-il porter un avertissement de cancer ?

Les scientifiques savent que l’alcool favorise le cancer depuis plusieurs décennies. L’Organisation mondiale de la santé a classé pour la première fois la consommation d’alcool comme cancérigène en 1987. Les experts affirment que tous les types de boissons alcoolisées peuvent augmenter le risque de cancer car elles contiennent toutes de l’éthanol, qui peut causer des dommages à l’ADN, un stress oxydatif et une prolifération cellulaire. L’éthanol est métabolisé par le corps en un autre agent cancérigène, l’acétaldéhyde, et il peut influencer le risque de cancer du sein en augmentant les niveaux d’œstrogène.

Mais les enquêtes continuent de montrer que la plupart des gens ignorent les risques. Lorsque l’Institut américain de recherche sur le cancer a interrogé les Américains il y a deux ans pour évaluer leur sensibilisation aux différents facteurs de risque de cancer, les résultats ont été frappants : moins de la moitié étaient conscients du lien alcool-cancer.

Les experts disent que l’une des raisons du manque de sensibilisation est l’idée populaire selon laquelle une consommation modérée d’alcool, en particulier de vin rouge, est bonne pour la santé cardiaque, ce qui a noyé les messages de santé publique sur l’impact de l’alcool sur le risque de cancer. Mais alors que la consommation modérée d’alcool a longtemps eu un halo pour la santé, des études récentes suggèrent qu’elle pourrait ne pas être bénéfique du tout. L’American Heart Association déclare qu ‘«aucune recherche n’a établi de lien de cause à effet entre la consommation d’alcool et une meilleure santé cardiaque», et que les personnes qui boivent du vin rouge peuvent avoir des taux de maladie cardiaque plus faibles pour d’autres raisons, telles que des modes de vie plus sains, une meilleure alimentation ou un statut socio-économique plus élevé.

D’autres analyses ont montré qu’une consommation modérée d’alcool peut sembler bénéfique dans les grandes études de population, car les “non-buveurs” utilisés à des fins de comparaison incluent souvent des personnes qui ne boivent pas parce qu’elles ont de graves problèmes de santé ou parce qu’elles sont d’anciens gros buveurs. Lorsque les études tiennent compte de ces facteurs, les avantages cardiovasculaires apparents d’une consommation modérée d’alcool disparaissent.

Pour cette raison, les directives diététiques du gouvernement fédéral pour les Américains, qui encourageaient autrefois une consommation modérée d’alcool pour la santé cardiaque, ne font plus cette affirmation. Un panel de scientifiques qui ont contribué à l’élaboration de l’édition la plus récente des directives a appelé le gouvernement à abaisser la limite quotidienne recommandée de consommation d’alcool à un seul verre par jour pour les hommes et les femmes, citant des preuves que des niveaux plus élevés de consommation d’alcool augmentent le risque. de mort précoce.

Mais l’industrie de l’alcool a fait pression avec acharnement contre ce changement, et les dernières directives, publiées en décembre, n’incluaient pas la recommandation de boisson abaissée. Les directives, cependant, incluaient pour la première fois un langage fort sur l’alcool et le cancer, avertissant que même une consommation modérée peut “augmenter le risque global de décès pour diverses causes, telles que plusieurs types de cancer et certaines formes de maladies cardiovasculaires”.

“Pour certains types de cancer”, indiquent les nouvelles lignes directrices, “le risque augmente même à de faibles niveaux de consommation d’alcool (moins d’un verre par jour). La prudence est donc recommandée. »