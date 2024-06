Boire dans un avion peut être mauvais pour le cœur, selon une nouvelle étude

Si vous aimez prendre un verre de vin ou un cocktail avant de vous assoupir lors de longs vols en avion, vous voudrez peut-être reconsidérer cette décision, suggère une nouvelle étude.

Une série d’expériences en laboratoire ont révélé que lorsque les gens s’endorment après avoir consommé de l’alcool à des pressions atmosphériques basses généralement observées pendant les vols aériens, l’oxygène dans le sang chute à des niveaux inquiétants et la fréquence cardiaque augmente même chez ceux qui sont jeunes et en bonne santé, selon le rapport publié lundi dans la revue Thorax.

La nouvelle recherche devrait donner aux passagers des compagnies aériennes qui aiment boire pendant le vol, a déclaré la co-auteure de l’étude, le Dr Eva-Maria Elmenhorst, adjointe du département de recherche sur le sommeil et les facteurs humains à l’Institut de médecine aérospatiale du Centre aérospatial allemand de Cologne. , Allemagne.

Même si nous ne buvons pas, les vols commerciaux peuvent être éprouvants pour le corps. L’air sec de la cabine peut provoquer une déshydratation et rester immobile dans des sièges exigus pendant des heures peut parfois déclencher des caillots sanguins dans les jambes. À l’altitude de croisière, la pression de la cabine est réglée à ce qui serait ressenti entre 6 000 et 8 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui peut contribuer à réduire la saturation en oxygène du sang. À mesure que la pression atmosphérique diminue, la quantité d’oxygène qu’une personne absorbe à chaque respiration diminue également, selon les National Institutes of Health.

Les scientifiques allemands s’attendaient à ce que la consommation d’alcool à faible pression atmosphérique ait un effet sur les gens, mais « nous avons été surpris de voir que l’effet était si fort », a déclaré Elmenhorst, exhortant les dépliants : « S’il vous plaît, ne buvez pas d’alcool pendant que vous êtes sur un avion. »

Alors que les personnes jeunes et en bonne santé ne subiront probablement pas de dommages graves à leur cœur en buvant en vol, chez d’autres, « la diminution de la saturation en oxygène ainsi que l’augmentation de la fréquence cardiaque pourraient exacerber des problèmes médicaux préexistants », a déclaré Elmenhorst.

« La saturation en oxygène est tombée à des niveaux assez bas pendant le sommeil », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi je recommanderais d’éviter de boire de l’alcool, même si quelqu’un est en bonne santé. »

Pour l’étude, 48 adultes en bonne santé âgés de 18 à 40 ans ont été répartis au hasard dans l’un des deux groupes suivants : la moitié se rendait dans un laboratoire du sommeil où la pression de l’air était au niveau de la mer, tandis que l’autre moitié dormait dans une chambre d’altitude qui imitait la pression atmosphérique trouvée sur les avions voyageant à l’altitude de croisière.

Douze personnes de chaque groupe ont dormi quatre heures après avoir consommé l’équivalent de deux canettes de bière ou deux verres de vin, tandis que les 12 autres ont dormi sans avoir consommé d’alcool. Après une pause de deux jours, la procédure a été inversée, de sorte que ceux qui avaient consommé de l’alcool avant de dormir dormaient désormais sans alcool à bord et vice versa.

Les personnes qui ont bu avant de s’endormir dans la chambre d’altitude ont vu en moyenne leur saturation en oxygène dans le sang chuter à 85 %, tandis que leur fréquence cardiaque a augmenté pour compenser les niveaux d’oxygène plus faibles jusqu’à une moyenne de près de 88 battements par minute.

C’est comparé à un saturation en oxygène du sang chuter à 95% et une fréquence cardiaque monter à 77 battements par minute chez ceux qui ont consommé de l’alcool au niveau de la mer avant de s’endormir.

Une saturation en oxygène de 95 % à 100 % est normale pour les adultes et les enfants en bonne santé, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les experts disent qu’une chute en dessous de 90 % de la saturation en oxygène est inquiétante.

Moins de 90 % serait préoccupant, a déclaré le Dr Deepak Bhatt, directeur du Mount Sinai Fuster Heart Hospital à New York.

« Depuis des années, je dis à mes patients de ne pas boire à bord des vols », a déclaré Bhatt. « Cette étude me rend plus confiant dans ce conseil. »

Chez une personne souffrant d’une maladie cardiaque, la combinaison des effets décrits dans l’étude pourrait déclencher de mauvais résultats cardiovasculaires, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou la formation de caillots sanguins, a déclaré Bhatt.

La nouvelle étude est « importante compte tenu du nombre de personnes qui voyagent à l’étranger », a déclaré Mariann Piano, professeur de sciences infirmières et chercheuse qui a étudié l’impact de l’alcool sur la santé cardiaque au centre médical de l’université Vanderbilt de Nashville. Ces vols plus longs pourraient exposer davantage les personnes qui boivent.

« Ce que j’ai trouvé préoccupant, c’est la baisse de la saturation en oxygène », a déclaré Piano. « Il approchait d’un niveau très anormal qui pourrait compromettre l’apport d’oxygène aux tissus du corps. »

L’impact sur les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive, dit Piano. «Ils ont des niveaux de saturation en oxygène de base inférieurs», a-t-elle déclaré.

Même si les jeunes en bonne santé ne courent probablement pas de risque sérieux, cette étude suggère que les personnes souffrant de problèmes cardiorespiratoires sous-jacents devraient « éviter l’alcool lorsqu’elles prennent l’avion », a déclaré le Dr Prashant Vaishnava, cardiologue et professeur adjoint de médecine au Vagelos College of Physicians de l’Université Columbia. et chirurgiens à New York.

Pour les personnes sans problèmes de santé qui aimeraient vraiment prendre une bière ou un verre de vin pendant un vol, « elles devraient être prudentes et se limiter probablement à un seul verre », a déclaré Vaishnava.