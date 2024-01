Boire cette mousse infusée de monoxyde de carbone booste le traitement du cancer chez la souris : ScienceAlert

Les patients atteints de cancer pourraient un jour boire de la mousse infusée de monoxyde de carbone pour augmenter l’efficacité de leurs traitements, après que cette nouvelle approche s’est avérée efficace lors de tests sur des souris et des tissus humains en laboratoire.

Les expériences ont émergé d’observations inattendues dans des études précédentes : ironiquement, les patients atteints de cancer qui fumaient avaient de meilleurs résultats avec un traitement visant à limiter le processus de mort cellulaire. appelé autophagie.

Détourné par les cancers pour favoriser leur propre croissance, freiner cette forme de démantèlement et de recyclage cellulaire devrait freiner la croissance tumorale. Pourtant unLes tentatives visant à arrêter le cancer via l’inhibition de l’autophagie ont eu jusqu’à présent des résultats mitigés, sauf chez les fumeurs.

“Lorsque nous avons examiné les résultats des fumeurs dans ces essais, nous avons constaté une augmentation de la réponse globale chez les fumeurs ayant reçu des inhibiteurs de l’autophagie, par rapport aux patients non-fumeurs, et nous avons également constaté une diminution assez importante de la taille de la lésion cible.” dit l’oncologue James Byrne, du Carver College of Medicine de l’Université de l’Iowa.

L’équipe de recherche a pensé que le monoxyde de carbone (CO) pourrait être la clé. Les fumeurs en ont davantage dans leur corps, et c’est aussi été montré pour réduire l’autophagie cellulaire. Le CO pourrait-il également contribuer à tuer les cellules cancéreuses en bloquant l’autophagie ?

En utilisant une technique de création de matériaux piégeant les gaz (ou GEM), une mousse potable avec monoxyde de carbone a été créé. Après des tests réussis sur des cellules cancéreuses de laboratoire humaines et de souris, la mousse a été administré à des souris atteintes de cancers du pancréas et de la prostate, ainsi que des inhibiteurs de l’autophagie.

Le traitement à double action a conduit à des réductions significatives de la croissance et de la progression tumorales, des résultats prometteurs qui ont également été répétés dans une certaine mesure dans les cellules cancéreuses humaines que l’équipe a cultivées dans des boîtes de Pétri.

“Les fumeurs ont des niveaux de monoxyde de carbone plus élevés et même si nous ne recommandons absolument pas de fumer, cela suggère qu’un monoxyde de carbone élevé pourrait améliorer l’efficacité des inhibiteurs de l’autophagie.” dit Byrne.

“Nous voulons être en mesure d’exploiter cet avantage et de l’intégrer à une plateforme thérapeutique.”

Il semble que le lien hypothétique entre le monoxyde de carbone et des effets anticancéreux plus efficaces existe réellement, même si des recherches et des essais cliniques supplémentaires seront nécessaires pour voir si la même mousse pourrait aider efficacement les patients atteints de cancer.

Tous les traitements développés devront bien sûr pouvoir être consommés en toute sécurité – mettre du CO dans le corps ne l’est pas. généralement considéré comme une sage décision – mais cela sera plus facile une fois que les scientifiques comprendront exactement comment ces traitements renforcent la lutte contre le cancer.

L’équipe à l’origine de la nouvelle recherche pense qu’il est probable que l’approche fonctionne sur d’autres types de cancer que ceux testés, nous offrant potentiellement un moyen nouveau et efficace de réduire la propagation des tumeurs.

“Les résultats de cette étude soutiennent l’idée selon laquelle des niveaux thérapeutiques et sûrs de CO, que nous pouvons délivrer à l’aide de GEM, peuvent augmenter l’activité anticancéreuse des inhibiteurs de l’autophagie, ouvrant ainsi une nouvelle approche prometteuse qui pourrait améliorer les thérapies pour de nombreux cancers différents.” dit Byrne.

La recherche a été publiée dans Science avancée.