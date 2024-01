Boire autant de tasses de thé par jour pourrait être le secret de l’anti-âge

Les experts de la santé dévoilent un secret anti-âge.

Boire trois tasses de thé par jour pourrait prolonger votre vie, selon une étude de l’Université du Sichuan à Chengdu, en Chine. publié dans The Lancet Regional Health – Western Pacific.

Les chercheurs ont interrogé 5 998 Britanniques âgés de 37 à 73 ans, ainsi que 7 931 Chinois âgés de 30 à 79 ans, concernant leurs habitudes de consommation de thé.

Ils ont demandé s’ils buvaient du thé noir, vert, jaune ou un thé oolong chinois traditionnel, ainsi que combien de tasses ils en buvaient quotidiennement.

Ils ont également calculé l’âge biologique de chaque participant en compilant son pourcentage de graisse corporelle, son taux de cholestérol et sa tension artérielle. Cependant, l’étude était simplement « observationnelle », de sorte que les chercheurs n’ont pas pu prouver si la consommation de thé ralentissait le vieillissement biologique.

Néanmoins, les buveurs réguliers de thé montraient des signes de vieillissement plus lent. La plupart de ces personnes étaient des hommes, avaient également une alimentation plus saine, consommaient de l’alcool et étaient moins susceptibles de souffrir d’anxiété et d’insomnie.

Les experts de la santé dévoilent un secret anti-âge. Illustration du New York Post

“La relation exposition-réponse suggère que consommer environ trois tasses de thé ou six à huit grammes de feuilles de thé par jour pourrait offrir les bienfaits anti-âge les plus évidents”, ont déclaré les chercheurs.

“Une consommation modérée de thé présente les bienfaits anti-âge les plus importants parmi les buveurs de thé réguliers”, ont-ils conclu.

Selon l’étude, les participants qui ont arrêté de boire du thé semblaient montrer une augmentation de leur vieillissement.

Boire du thé pourrait ralentir le vieillissement biologique, estiment les chercheurs. Getty Images

Les chercheurs pensent que les polyphénols, une substance bioactive présente dans le thé, « modulent les bactéries intestinales », pourraient jouer un rôle dans la régulation du système immunitaire, du métabolisme et de la fonction cognitive.

Ils ont également noté que les flavonoïdes – « une sorte de polyphénol riche en thé » – peuvent prolonger l’espérance de vie des vers, des puces et des souris.

“De plus en plus d’études montrent que la consommation de thé peut protéger contre les maladies liées à l’âge, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète sucré, la démence et certains types de cancer, et que la consommation de thé est associée à un risque de mortalité plus faible”, ont-ils déclaré.

Les scientifiques ont étudié les buveurs de thé en Chine et au Royaume-Uni. Getty Images/iStockphoto

Compte tenu des preuves, ils ont déclaré qu’il était « plausible » que la consommation de thé puisse retarder le processus de vieillissement biologique chez l’homme.

Les scientifiques n’ont pas étudié si un type spécifique de thé était plus efficace contre le vieillissement qu’un autre, bien qu’ils n’aient trouvé aucune « différence substantielle » entre les buveurs de thé en Chine et au Royaume-Uni.

La température du thé ne faisait également aucune différence et ils ont noté qu’ils ne demandaient pas aux gens la taille des tasses de thé qu’ils consommaient.