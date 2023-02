“Bohot sundar jodi hai”, dit Juhi Chawla alors qu’elle arrive pour le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani

Lundi, Juhi Chawla est arrivé à Jaisalmer pour assister au mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Dès qu’elle est sortie de l’aéroport, des papas se sont rassemblés autour d’elle et ont brièvement interagi avec elle.

Tout en parlant à paps, elle a dit: “Main to shaadi assiste à karne jaa rahi hun. Unko hmari bénédictions hai, bohot hi sundar Jodi hai Kiara aur Sidharth ki. (Je vais assister au mariage. Ils ont nos bénédictions, Kiara et Siddharth forment un très beau couple).”









Plus tôt dans la journée, Juhi l’a prise sur Twitter, elle a partagé une photo qu’elle a sous-titrée, “#sidkiara”

Sur la photo, elle n’a pas révélé clairement son visage et on pouvait la voir assise à l’intérieur d’un avion avec sa casquette. Juhi Chawla est l’ami d’enfance du père de Kiara. Dans le talk-show, Social Media Star With Janice, Kiara a révélé un jour : “Mes parents sont des amis d’enfance avec deux acteurs, que je n’avais même jamais rencontrés… à part Juhi tantine (Juhi Chawla), qui est l’amie d’enfance de mon père .”

Selon une source proche du couple, le mariage le plus attendu a été reporté d’une journée. Les co-stars de Shershaah échangeront leurs vœux le 7 février, c’est-à-dire mardi. Les festivités de mariage du duo ont déjà commencé au palais Suryagrah à Jaisalmer.

Sidharth et Kiara sont arrivés au lieu de leur mariage samedi pour lancer les festivités. Bien que le couple n’ait pas parlé aux médias, le frère et la mère du marié ont dit à papa qu’ils étaient “excités”.

Des invités célèbres, dont Juhi Chawla, Karan Johar, Shahid Kapoor et Mira Rajput, sont déjà à Jaisalmer pour le gros mariage. Sidharth et Kiara n’ont jamais parlé ouvertement de leur relation bien qu’ils ne l’aient pas niée. Si l’on en croit les rapports, les deux ont commencé à se fréquenter lors de la réalisation de leur film de 2021 “Shershaah”, basé sur la vie du martyr Vikram Batra. Le film a été un succès et les fans ont adoré leur chimie. (Avec les entrées de l’ANI)



