IOWA CITY, Iowa: Jordan Bohannon a marqué 24 points pour mener quatre joueurs à deux chiffres pour le n ° 3 de l’Iowa, et les Hawkeyes ont battu le n ° 16 de la Caroline du Nord 93-80 dans un match ACC / Big Ten Challenge mardi soir.

Luka Garza, qui est entré dans le match et a mené le pays avec 34 points par match, a récolté 16 points et 14 rebonds pour les Hawkeyes (4-0). C’était le 24e double-double de la carrière de Garzas, mais il avait marqué sa séquence de 19 matchs consécutifs avec 20 points ou plus.

Bohannon, un senior qui a raté la majeure partie de la saison dernière après une opération à la hanche en décembre, avait marqué 11 points lors des trois premiers matchs de l’Iowas cette saison. Mais il est devenu chaud à partir d’une gamme de 3 points, a fait 7 essais sur 16 et a converti son seul coup de l’intérieur de l’arc.

Garrison Brooks a marqué 17 points et a mené cinq joueurs à deux chiffres pour les Tar Heels (3-2). Day’Ron Sharpe avait 13 points et RJ Davis 12 points.

CJ Fredrick avait 21 points et Joe Wieskamp en a ajouté 19 pour les Hawkeyes. Frederick, Wieskamp et Bohannon avaient tous 17 Iowas 3 points.

L’Iowa a ouvert le match avec un 11-2 point et a mené avec un énorme 17 points en première mi-temps, avant de prendre un repos 43-31 sur le pointeur 3 de Fredrick.

La Caroline du Nord a ouvert la deuxième mi-temps avec une manche de 14-5 et est arrivée trois fois en une manche, avant de finalement prendre une avance de 66-65 avec 9:52 de plus sur deux lancers francs de Davis.

L’Iowa a répondu avec une course de 16-2, couronnée par un 3 points par Bohannon avec 6:57 à jouer, et les Hawkeyes ne traîneraient plus.

BROOKS COMMENCE

Brooks, qui doutait d’une blessure à la cheville, a commencé et joué 33 minutes. Il a été blessé lors du match de championnat du 2 décembre du Maui Invitational déplacé contre le Texas.

GRANDE PHOTO

L’Iowa a remporté sa première victoire contre une équipe classée cette saison. Les Hawkeyes ont commencé avec des victoires contre le centre, le sud et l’ouest de l’Illinois. Les deux pertes des Tar Heels sont tombées contre des adversaires classés.

SUIVANTE

La Caroline du Nord devait jouer contre Elon samedi, mais le match a été reporté. Les Tar Heels joueront dans l’État de l’Ohio le 19 décembre.

L’Iowa accueille l’état de l’Iowa vendredi. Les Hawkeyes ont battu leur rival trois des quatre derniers.

___

