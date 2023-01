Bogotá conclut un accord de trêve “audacieux” avec les militants

La Colombie est en proie à un conflit armé depuis plus d’un demi-siècle

Le président colombien Gustavo Petro a annoncé une trêve entre les forces gouvernementales et cinq groupes paramilitaires. L’État sud-américain est affligé par un conflit armé depuis plus d’un demi-siècle, avec environ 90 groupes illégaux se disputant le pouvoir politique et le contrôle de la production de cocaïne.

Dans un message sur Twitter le soir du Nouvel An, Petro a déclaré que le gouvernement et l’Armée de libération nationale (ELN), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, AGC et les Forces d’autodéfense de la Sierra Nevada avaient convenu d’un cessez-le-feu entre le 1er janvier et 30 juin, avec possibilité de prolongation.

“C’est un acte audacieux” a déclaré Petro, lui-même un ancien guérillero de gauche. « Le cessez-le-feu bilatéral oblige les organisations armées et l’État à le respecter. Il y aura un mécanisme de vérification national et international.

Fondée au milieu des années 1960, l’ELN est une organisation paramilitaire communiste et est considérée comme une organisation terroriste par les États-Unis. Il a été lié à l’organisation marxiste-léniniste des FARC, qui s’est volontairement désarmée en 2017.

Segunda Marquetalia et Estado Mayor Central sont composés d’anciens membres des FARC qui ont refusé de déposer les armes en 2017, tandis que l’AGC et les Forces d’autodéfense de la Sierra Nevada sont des cartels de la drogue qui se sont formés à la suite de la dissolution du groupe paramilitaire de droite UAC. en 2006.

Tous ces groupes et des dizaines d’autres ont été impliqués dans le conflit colombien, une guerre de faible intensité qui fait rage depuis 1964 – les États-Unis aidant la guerre du gouvernement contre les FARC, mais fermant prétendument les yeux sur les actes des groupes de droite, et Cuba envoyant aide aux militants de gauche. Le conflit a fait environ 450 000 morts, selon un rapport publié en juillet dernier par une commission vérité nommée par le gouvernement.

Les conclusions du rapport ont été contestées par le prédécesseur de Petro, Ivan Duque. De droite, Duque s’est opposé à l’accord de désarmement avec les FARC et a interrompu les pourparlers avec l’ELN.

En septembre dernier, Petro a appelé les puissances étrangères à mettre fin à leur “guerre irrationnelle contre la drogue” affirmant que des décennies de politiques prohibitionnistes n’ont pas fait grand-chose pour arrêter le commerce de la cocaïne. Il a également dit que la cocaïne ne cause que “un minimum de décès dus à des surdoses”, mais a rejeté les informations selon lesquelles il souhaitait décriminaliser la drogue.