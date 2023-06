Bogies brisés, trous tachés de sang: scènes horribles à l’accident de train d’Odisha

Au moins 233 personnes ont été tuées et plus de 900 blessées dans une horrible collision entre trois trains à Odisha, ont annoncé samedi des responsables, l’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays en plus de 20 ans.

Des images du site de l’accident montraient des compartiments de train brisés déchirés avec des trous tachés de sang près de Balasore, à Odisha.

Les voitures s’étaient entièrement renversées dans l’accident vendredi soir et les secouristes ont recherché des survivants piégés dans l’épave mutilée, avec des dizaines de corps étendus sous des draps blancs à côté des voies.

À l’aube de samedi, les secouristes ont pu voir toute l’étendue du carnage.

Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d’incendie d’Odisha, a déclaré que le nombre de décès s’élevait à 288.

« Les secours se poursuivent », a-t-il déclaré à l’AFP depuis le lieu de l’accident, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de blessés graves ».

L’Inde n’est pas étrangère aux accidents ferroviaires et a connu plusieurs catastrophes, la pire d’entre elles en 1981, lorsqu’un train a déraillé en traversant un pont à Bihar et a plongé dans la rivière en contrebas, tuant entre 800 et 1 000 personnes.

Mais le crash de vendredi serait le pire depuis les années 1990.

Le secrétaire en chef de l’État d’Odisha, Pradeep Jena, a confirmé qu’environ 850 blessés avaient été envoyés dans des hôpitaux à la suite de l’accident, qui s’est produit à environ 200 kilomètres (125 miles) de la capitale de l’État, Bhubaneswar.

« Notre priorité absolue est maintenant de secourir (les passagers) et de fournir un soutien médical aux blessés », a-t-il déclaré.

Amitabh Sharma, directeur exécutif d’Indian Railways, a déclaré à l’AFP que deux trains de voyageurs « ont été activement impliqués dans l’accident » tandis que « le troisième train, un train de marchandises, qui était garé sur le site, a également été (impliqué) dans l’accident ». .

Un survivant a déclaré aux journalistes de la télévision locale qu’il dormait lorsque l’accident s’est produit et s’est réveillé pour se retrouver pris au piège sous une douzaine de passagers, avant de ramper hors de la voiture avec seulement des blessures au cou et au bras.

Quartiers bondés

Avec autant de blessés, les blessés ont été transportés par ambulances et bus vers n’importe quel hôpital qui avait de la place.

SK Panda, porte-parole du bureau de M. Jena dans l’État d’Odisha, a déclaré que « tous les grands hôpitaux publics et privés, du lieu de l’accident à la capitale de l’État », étaient prêts à soutenir les blessés.

Le porte-parole a ajouté que les autorités avaient envoyé « 75 ambulances sur le site et avaient également déployé de nombreux bus » pour transporter les passagers blessés.

À l’hôpital du district de Bhadrak, des ambulances ont amené des blessés, les survivants ensanglantés et choqués recevant des soins dans des salles surpeuplées.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est dit « affligé par l’accident de train ».

« En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt », a déclaré le Premier ministre Modi sur Twitter, ajoutant qu’il s’était entretenu avec le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw pour faire « le point sur la situation ».

M. Vaishnaw a déclaré qu’il se précipitait sur le site de l’accident, avec des équipes de secours, dont la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe et l’armée de l’air, travaillant frénétiquement.

« Il prendra toutes les mains nécessaires pour les opérations de sauvetage », a-t-il déclaré sur Twitter.

Le Premier ministre népalais Pushpa Kamal Dahal a présenté ses « profondes condoléances » en « cette heure de deuil ».

Le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a déclaré : « Nos pensées vont au peuple indien en ce moment ».

Malgré le dernier accident, la sécurité ferroviaire – grâce à de nouveaux investissements massifs et à des mises à niveau technologiques – s’est considérablement améliorée ces dernières années.