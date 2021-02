CHARLOTTE, Caroline du Nord: Les Charlotte Hornets ont essayé d’activer la défense pour ralentir la meilleure équipe de la NBA.

Ça n’a pas marché.

Bojan Bogdanovic avait 31 points sur sept 3 points et le Jazz a établi un record de franchise avec 26 3 en battant les Charlotte Hornets 138-121 vendredi soir pour leur 14e victoire en 15 matchs.

Donovan Mitchell a marqué 30 points et Rudy Gobert a ajouté 12 points et 15 rebonds pour le Jazz, qui a tiré 52% à 3 points et mené par 26 en seconde période.

Ils jouaient petits, alors ils essayaient de changer et ils nous donnaient des 3 ouverts dans le coin, a déclaré Bogdanovic. Nos gardes de point font un excellent travail pour nous trouver tous sur le périmètre. Mais tout part de notre défense. Si nous gardons, nous sommes capables de courir et de tirer sur ces 3 transition.

L’entraîneur de jazz Quin Snyder a déclaré: Nous savions que dans le jeu, nous voyions différentes défenses sur et hors du ballon, qu’il s’agisse de passer de 1 à 5, de blitz, de zone, et je pense que le plus important était que nous devions être en mode attaque comprendre que nous pouvons encore déplacer la balle, nous pouvons toujours être altruistes.

Les Jazz étaient certainement cela, terminant avec 32 passes décisives.

La recrue LaMelo Ball a été formidable dans la défaite avec un sommet en carrière de 34 points et huit passes pour les Hornets, qui ont perdu contre les deux leaders de la conférence cette semaine après une séquence de trois victoires consécutives.

Mitchell a appelé Ball la vraie affaire.

Je ne vais pas mentir, je suis très impressionné, a déclaré Mitchell. Pas seulement sa capacité à jouer et sa compétitivité, mais sa joie. Je ne pense pas l’avoir jamais vu sourire tout au long du match.

Bogdanovic ajouté: Il est génial. Il nous a vraiment fait mal avec son jeu de pick-and-roll. Il a un bel avenir dans la ligue.

L’entraîneur des Hornets, James Borrego, était très heureux que Ball n’ait pas de chiffre d’affaires.

C’est grand pour nous, nous en avons besoin, a déclaré Borrego. Quand je vois ce rapport, de bonnes choses vont se passer pour nous la plupart du temps, peu importe si les tirs vont ou non.

Gordon Hayward avait 25 points et 10 rebonds pour Charlotte.

Le Jazz brûlant (18-5) est entré dans le jeu avec le meilleur bilan de la NBA et n’a laissé aucun doute sur celui-ci.

L’Utah menait par 15 à la mi-temps et se retirait au troisième quart derrière Bogdanovic, qui était 4 sur 4 sur une distance de 3 points pendant une séquence, aidant le Jazz à prendre une avance de 93-70.

Les Hornets en désavantage numérique ont réduit l’avance à neuf avec environ trois minutes à jouer au quatrième quart, mais Bogdanovic a éteint le rallye avec son sixième pointeur à 3 points de la demie avec 1:18 à faire pour pousser l’avance à 13.

TIP INS

Jazz: Bench a surclassé les 40-28 de Charlotte. … A eu 32 passes décisives.

Hornets: Terry Rozier revenant d’une absence de deux matchs en raison d’une blessure à la cheville, Borrego a opté pour une formation de départ inhabituelle qui comprenait trois gardes de points Rozier, Devonte Graham et Ball. … L’attaquant partant PJ Washington a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure au pied. Son statut pour le match de dimanche contre les Wizards est incertain.

BLESSURE DE GRAHAM

Les deux équipes ont perdu des joueurs clés à cause de blessures.

Charlottes Devonte Graham a quitté le match au deuxième quart avec une aine tendue et n’est pas revenu, tandis que Mike Conley de l’Utah a développé une tension dans ses ischio-jambiers et n’a joué que 22 minutes.

Aucun des deux entraîneurs n’a fait le point sur le statut de ses joueurs après le match.

GARDEZ LA GRIFFE

Borrego était satisfait du jeu de son équipe malgré la défaite.

Shoot, nous avons marqué 121 points sur l’une des meilleures défenses que nous allons voir toute l’année, a déclaré Borrego. Ils ont continué à se battre et à se battre et nous devons juste prendre cela dans la façon dont nous avons joué là-bas en seconde période, en prenant cela dans notre prochain match.

SUIVANT

Jazz: visitez les Pacers le dimanche.

Hornets: accueillez les sorciers dimanche.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports