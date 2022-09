Des fusions dans le domaine des logiciels pourraient être sur le point d’éclater.

Le meilleur banquier d’investissement Rick Sherlund de Bank of America voit une vague d’entreprises en difficulté se mettre en vente à des prix inférieurs en raison du ralentissement économique.

“Vous avez besoin de voir une plus grande capitulation”, a déclaré jeudi le vice-président de la banque d’investissement technologique de la société à “Fast Money” de CNBC. “Les entreprises verront leurs attentes en matière de valorisation s’adoucir, et cela se combinera avec des marchés financiers plus pleinement fonctionnels. Je pense que cela accélérera le rythme des fusions et acquisitions. [mergers and acquisitions].”

Son analyse globale fait suite à l’accord de 20 milliards de dollars d’Adobe jeudi pour la plate-forme de conception Figma. Adobe n’a pas réussi à susciter l’engouement à Wall Street. Ses actions ont chuté de 17% en raison de questions sur le prix.

Sherlund, un ancien analyste de logiciels qui a atteint la première place de la liste des analystes vedettes d’Institutional Investor 17 fois de suite, a travaillé chez Goldman Sachs pendant la bulle technologique de 2000. Il pense que la rue est maintenant au début d’un cycle de marché difficile.

“Vous devez parcourir les rapports sur les résultats du troisième trimestre pour être sûr que les mauvaises nouvelles sont peut-être largement diffusées sur le marché, car les entreprises signaleront un allongement des cycles de vente”, a-t-il déclaré. “Nous devons réinitialiser les attentes pour 2023.”

Sherlund et son équipe sont très actifs sur le marché des fusions et acquisitions.

“Vous avez du capital-investissement avec une cargaison de liquidités, et ils ont besoin de marchés de la dette fonctionnels pour obtenir un effet de levier pour conclure des accords”, a noté Sherlund. “Ils sont très impatients et étudient activement ce secteur… Cela suggère que les fusions et acquisitions, en l’absence d’un marché d’introduction en bourse, nous allons simplement voir beaucoup plus de consolidation dans le secteur.”

Il note que l’introduction en bourse a été affectée par la hausse des taux d’intérêt et l’inflation.

“[The IPO market] n’est pas ouvert. Mais lorsque la fenêtre se rouvrira, vous verrez beaucoup d’entreprises entrer en bourse”, a-t-il ajouté.

Les perspectives à long terme pour les logiciels sont extrêmement attrayantes, selon Sherlund.

“Vous devez être très optimiste sur les fondamentaux à long terme du secteur”, a déclaré Sherlund. “Chaque entreprise devient une entreprise numérique.”

Clause de non-responsabilité