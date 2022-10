BofA dit que Meta, les réductions de coûts d’Alphabet contribueront aux bénéfices et nous sommes d’accord

Meta Platforms (META) et Alphabet (GOOGL) devraient être en mesure de mieux protéger leurs revenus que leurs pairs en cas de récession potentielle, ont déclaré mardi les analystes de Bank of America dans une note aux clients. C’est un point de vue que nous partageons et qui contribue à nos propres notes d’achat sur les deux avoirs du Club. Ce que disent les analystes La note : les analystes de Bank of America ont doublé leurs appels d’achat pour Alphabet et Meta, alors même qu’ils mettaient en garde contre un risque accru de récession et un ralentissement connexe de la publicité numérique en 2023. Les deux sociétés génèrent la majorité de leurs revenus. de la vente d’annonces numériques. “Alors que les perspectives de revenus publicitaires pour 2023 se sont détériorées au cours des 6 derniers mois, nous pensons que le sentiment négatif et les valorisations plus faibles créent un contexte d’investissement plus attrayant… et nous pensons [earnings-per-share] les estimations peuvent mieux résister que la plupart des actions du secteur aux initiatives de réduction des coûts », ont écrit les analystes de BofA. Ils ont ajouté que Performance Max d’Alphabet pour Google Ads et les efforts de Meta pour monétiser ses Reels pour Facebook et Instagram pourraient être d’importants moteurs de revenus pour chaque entreprise. Les dépenses publicitaires numériques ont, dans le passé, été positivement corrélées à la croissance du PIB, ont expliqué les analystes, ce qui les rend vulnérables à un ralentissement en période de récession. Ceci est bien compris à Wall Street et a joué dans les luttes de Google et Les actions de Meta cette année. BofA a décrit trois scénarios potentiels pour les deux géants de la technologie : si les économies occidentales entrent dans une récession importante, Alphabet et Meta pourraient voir leurs revenus publicitaires chuter d’environ 6 % en 2023. Cependant, si un soi-disant atterrissage en douceur prend place et seule une légère récession s’ensuit, les analystes estiment que la société mère de Google et la société mère d’Instagram pourraient continuer à augmenter leurs revenus publicitaires entre 4% et 4,5%, respectivement. scénario potentiel, le recul de la publicité numérique aurait pu largement culminer, auquel cas Alphabet et Meta pourraient augmenter les revenus publicitaires l’année prochaine entre 8% et 8,5%, respectivement. Les analystes ont mis à jour leurs modèles spécifiques à l’entreprise pour inclure des prévisions plus prudentes étant donné que la banque prévoit une récession au premier semestre 2023. La banque a également abaissé ses objectifs de prix pour les deux sociétés. Pour Meta, c’est maintenant 196 $ par action, contre 218 $ auparavant. Pour Alphabet, c’est 114 $ par action, contre 125 $ auparavant. Dans les échanges de mardi après-midi, les actions de Meta ont augmenté de plus de 1 %, à 140 $ par action. Alphabet a augmenté d’environ 2,8 %, à 101,42 $ par action. Les analystes continuent néanmoins de penser que Meta et Alphabet valent la peine d’être détenus ici, car les bénéfices peuvent rester résilients par rapport à leurs pairs. “Alphabet et Meta ont augmenté les dépenses totales de plus de 50 milliards de dollars par rapport à 2020, et nous pensons qu’il y a beaucoup de place pour réduire les coûts (en plus de l’impact positif des changes sur les dépenses)”, ont-ils écrit. Alors que les inquiétudes concernant l’économie mondiale se sont intensifiées ces derniers mois, nous avons été heureux de voir Meta et Alphabet prendre des mesures pour resserrer leurs ceintures d’entreprises, notamment en ralentissant les embauches et en mettant l’accent sur la productivité. Nous sommes particulièrement encouragés par ces efforts chez Meta. Des rapports récents suggèrent que l’entreprise pourrait bientôt aller plus loin et réduire ses effectifs pour la première fois en près de deux décennies d’histoire. Il aurait également fermé l’un de ses bureaux à New York. Bien que nous soyons parfaitement conscients des risques présentés par un ralentissement de la publicité numérique, les entreprises ne peuvent pas elles-mêmes modifier le cours à court terme de l’économie mondiale. Ce qu’ils peuvent contrôler, ce sont leurs propres dépenses pour aider à minimiser toute pression sur les revenus. À cette fin, nous pensons que les équipes de direction de Meta et d’Alphabet sont très prudentes, car ces actions peuvent aider à établir un plancher de bénéfices face aux vents contraires. C’est en partie pourquoi nous maintenons 1 note sur les actions, ce qui signifie que nous serions acheteurs ici, malgré l’environnement global difficile pour la technologie. Nous sommes également d’accord avec Bank of America sur les efforts de monétisation de Meta’s Reels. Meta a indiqué que Reels – sa fonctionnalité vidéo abrégée destinée à lutter contre la montée en puissance de TikTok – a été fortement adoptée. Nous pensons que cela continuera d’être un contributeur plus significatif aux revenus au cours des prochains trimestres, même si cela reste actuellement un vent contraire. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL et META. Voir ici pour une liste complète des actions.) 