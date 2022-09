Boeing va payer 200 millions de dollars pour avoir trompé les investisseurs sur la sécurité des avions | Actualité économique

Boeing a accepté de payer 200 millions de dollars (178 millions de livres sterling) pour régler les allégations selon lesquelles il aurait induit les investisseurs en erreur sur la sécurité de son avion 737 Max.

Le modèle a été cloué au sol pendant 20 mois en 2019 après deux accidents mortels – l’un en Indonésie et l’autre en Éthiopie – tuant un total de 346 personnes.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé le constructeur aéronautique et son ancien directeur général Dennis Muilenburg d’avoir fait d’importantes déclarations publiques sur l’avion et un système de contrôle de vol automatisé impliqué dans les accidents.

Boeing savait après le premier crash que le système posait un problème de sécurité, mais a assuré au public que l’avion était “aussi sûr que tout ce qui a jamais volé dans le ciel”, a déclaré la SEC.

Ni Boeing ni Muilenburg n’ont admis d’actes répréhensibles, mais ils ont accepté des commandes qui incluent des sanctions de 200 millions de dollars pour l’entreprise et de 1 million de dollars (889 995 £) pour l’ancien patron.

Muilenburg a été licencié en décembre 2019 après que Boeing se soit heurté aux régulateurs au sujet du moment de la remise en service du 737 Max.

La SEC a déclaré avoir également affirmé à tort qu’il n’y avait eu aucune lacune dans le processus de certification de l’avion en premier lieu.

“Boeing et Muilenburg ont fait passer les bénéfices avant les gens en trompant les investisseurs sur la sécurité du 737 Max dans le but de réhabiliter l’image de Boeing” après les accidents, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC.

Les enquêteurs ont fouillé les débris sur les lieux de l’accident d’avion du vol ET 302 d’Ethiopian Airlines en 2019



Un fonds sera créé au profit des investisseurs lésés, a ajouté la SEC, qui a vu les actions de Boeing augmenter de 0,4 % dans les échanges après les heures de bureau.

Boeing a déclaré avoir apporté “des changements fondamentaux qui ont renforcé” ses processus de sécurité et a expliqué que “le règlement fait partie des efforts plus larges de l’entreprise pour résoudre de manière responsable les questions juridiques en suspens” liées aux accidents.

Le premier crash, d’un vol Lion Air en Indonésie, s’est produit en octobre 2018, le deuxième incident ayant eu lieu moins de six mois plus tard en Éthiopie en mars 2019.

L’année dernière, Boeing a reconnu sa responsabilité pour les dommages-intérêts compensatoires dans les poursuites intentées par les familles des 157 personnes tuées

dans le crash de 2019.

Quelques procès devraient commencer en 2023 pour aider à résoudre les réclamations.