Un Boeing 737 MAX non peint est vu stationné sur une photo aérienne à l’aéroport municipal de Renton, près de l’installation de Boeing Renton à Renton, Washington, États-Unis, le 1er juillet 2019. Photo prise le 1er juillet 2019.

Boeing a annoncé mercredi avoir suspendu les livraisons de son 737 Max après qu’un problème électrique a mis à la terre plus de 100 avions dans le monde au début du mois.

Le problème est le dernier à avoir eu un impact sur les avions, qui ont été bloqués pendant la majeure partie de 2019 et 2020 après que deux accidents mortels ont tué 346 personnes. Boeing avait repris les livraisons des jets, son avion le plus vendu, à la fin de l’année dernière après que les régulateurs aient approuvé un certain nombre de correctifs après les accidents.

Un correctif final pour les avions a pris plus de temps que prévu à l’origine et intervient alors que les compagnies aériennes se préparent pour une saison estivale chargée après une pandémie de 2020 dévastée. mais n’a pas fourni de date exacte. La Federal Aviation Administration, qui approuve le correctif, n’a pas immédiatement commenté.

Une solution aux problèmes électriques ne prendra probablement que quelques jours, a déclaré Calhoun.

Calhoun a déclaré lors d’un appel trimestriel que la nouvelle pause dans les livraisons Max aux compagnies aériennes « rendra nos livraisons d’avril très légères ».

« Pour le moment, nous prévoyons de rattraper les livraisons sur le reste de l’année », a-t-il déclaré.

Les actions de Boeing ont baissé de plus de 3% à midi après que Boeing ait annoncé une perte plus importante que prévu.