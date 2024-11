Boeing se débarrasse du département diversité – Bloomberg — RT World News

Le personnel DEI de l’avionneur aurait été réaffecté à de nouveaux postes dans le cadre d’une refonte majeure des effectifs

Boeing aurait démantelé son département Diversité, Équité et Inclusion (DEI) et le vice-président en charge aurait démissionné, alors que l’entreprise en difficulté avance dans une restructuration majeure, a rapporté Bloomberg jeudi.

DEI fait référence à des mesures visant à garantir une représentation égale pour les personnes de toute race, sexe ou statut de handicap.

Boeing, dont la main-d’œuvre est historiquement majoritairement blanche et masculine, s’était précédemment engagé à embaucher davantage de personnes issues de groupes minoritaires et à augmenter l’emploi global des Noirs de 20 % avant 2025.

Selon les sources de Bloomberg, l’équipe de diversité de l’entreprise devrait désormais être réaffectée à de nouveaux postes et combinée avec une autre équipe de ressources humaines axée sur les talents et l’expérience des employés.

Sara Lian Bowen, l’une des vice-présidentes de Boeing qui dirigeait le département DEI, a également quitté l’entreprise, déclarant dans une lettre d’adieu qu’elle était fière de ce que son équipe avait accompli et qu’elle « Je rêvais de faire encore bien plus. »

Le démantèlement de l’équipe DEI de Boeing intervient alors que de grandes entreprises américaines font face à un examen minutieux de ce que les critiques ont décrit comme étant « réveillé » pratiques d’embauche discriminatoires à l’égard des hommes blancs.

Le mois dernier, le militant anti-DEI Robby Starbuck, qui a fait pression sur Toyota et Harley-Davidson pour qu’elles réduisent leurs programmes de diversité, a déclaré qu’il avait contacté la nouvelle PDG de Boeing, Kelly Ortberg, l’avertissant qu’il envisageait une campagne en ligne contre le DEI du constructeur aéronautique. initiatives.















En réponse, Boeing a soutenu qu’il s’était engagé à créer un « environnement inclusif » tout en interdisant les pratiques d’embauche discriminatoires et en maintenant un « système de performance basé sur le mérite » visant à « l’égalité des chances, pas des résultats. »

Ortberg a lancé une refonte majeure des opérations de Boeing dans le but de réduire les pertes financières. Le géant de l’aviation en difficulté a été critiqué ces dernières années en raison de divers défauts découverts dans ses avions, entraînant des problèmes de sécurité et des enquêtes. Il est également confronté à une grève prolongée des travailleurs en raison d’augmentations salariales insuffisantes.

La restructuration a inclus la réduction des effectifs de direction de l’entreprise dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire les effectifs d’environ 10 %, soit environ 17 000 postes.

« Notre entreprise se trouve dans une situation difficile et il est difficile d’exagérer les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble. » Ortberg l’a déclaré aux employés dans une note le mois dernier. « La restauration de notre entreprise nécessite des décisions difficiles et nous devrons procéder à des changements structurels pour garantir que nous pouvons rester compétitifs et répondre aux attentes de nos clients sur le long terme » a-t-elle ajouté.