Boeing repousse la première mission d’astronaute Starliner à 2023

Les responsables du lancement ont déclaré que la mission pourrait décoller dès février, selon Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA.

Starliner devait faire décoller les astronautes d’ici la fin de 2022. Mais la poursuite des travaux sur plusieurs problèmes majeurs qui ont été identifiés lors d’un vol d’essai sans équipage de Starliner en mai a repoussé le calendrier.

Starliner a déjà des années de retard. Il est destiné à servir le même objectif que la capsule Crew Dragon de SpaceX, qui transporte des astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale depuis mai 2020.

Les problèmes que les responsables ont identifiés lors du vol d’essai sans équipage de Starliner comprenaient des raccrochages avec quelques-uns des propulseurs du vaisseau spatial qui ne se sont pas allumés comme prévu et des problèmes logiciels. Cependant, aucun de ces problèmes n’a eu d’impact majeur sur la mission d’essai, et le véhicule a quand même pu terminer son voyage de plusieurs jours vers l’ISS et revenir en toute sécurité sur Terre. Les responsables ont cependant jugé ces problèmes suffisamment graves pour nécessiter des correctifs avant d’autoriser l’équipage à bord du véhicule.