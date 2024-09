Boeing réduit les salaires des cadres et met en congé les travailleurs non syndiqués pendant la grève

New York

CNN

—



Boeing met temporairement en congé ses cadres et autres travailleurs non syndiqués pour économiser de l’argent pendant la grève des 33 000 membres de l’Association internationale des machinistes, a déclaré mercredi le PDG Kelly Ortberg aux employés dans un courriel.

Les salariés mis en congés conserveront leurs avantages et seront absents du travail une semaine sur quatre de manière continue pendant toute la durée de la grève afin de limiter l’impact sur chaque individu, selon la note. Mais les congés « auront un impact sur un grand nombre de cadres, de dirigeants et d’employés basés aux États-Unis », précise la note.

Mais les congés sans solde, qui débuteront « dans les prochains jours », n’interrompront pas la production des avions 787 Dreamliner dans l’usine non syndiquée de la société en Caroline du Sud, qui continue de fonctionner. « Toutes les activités essentielles à notre sécurité, à notre qualité, à notre support client et à nos programmes de certification clés seront prioritaires et se poursuivront », a déclaré Ortberg.

Ortberg, qui a pris ses fonctions de PDG le 8 août, a déclaré que lui et l’équipe de direction de l’entreprise accepteraient également une « réduction de salaire proportionnelle à la durée de la grève ».

« Nous restons déterminés à rétablir nos relations avec nos employés représentés et à poursuivre les discussions avec le syndicat pour parvenir à un nouvel accord qui soit bon pour tous nos coéquipiers et notre entreprise dès que possible », a-t-il écrit.

La grève a commencé tôt vendredi matin. La plupart des activités de production d’avions commerciaux de l’entreprise ont été interrompues. Il s’agit de la première grève chez Boeing depuis 16 ans. Le syndicat a accepté des concessions lors de deux cycles de négociations depuis lors, notamment la perte des régimes de retraite traditionnels, que les membres du syndicat, divisés à parts égales, ont finalement acceptée par crainte que le travail sur le prochain avion de Boeing ne soit transféré vers une usine non syndiquée dans un autre État.

Les négociateurs de l’entreprise, du syndicat et des médiateurs fédéraux ont repris les pourparlers mardi. Le comité de négociation du syndicat a déclaré qu’il n’avait pas fait beaucoup de progrès jusqu’à présent dans les discussions.

« Nous n’allons pas mâcher nos mots : après une journée complète de médiation, nous sommes frustrés », a déclaré le syndicat dans une note adressée aux membres. « L’entreprise n’était pas préparée et n’était pas disposée à aborder les questions que vous avez clairement soulignées comme étant essentielles pour mettre fin à cette grève : les salaires et les pensions. L’entreprise ne semble pas prendre la médiation au sérieux. »

Un porte-parole de Boeing n’a pas commenté les détails des discussions.

Brian Bryant, président de l’IAM International, qui se trouvait sur un piquet de grève devant l’usine Boeing d’Auburn, dans l’État de Washington, a déclaré à CNN lors d’une interview téléphonique que la déclaration de l’entreprise était un « écran de fumée » et une tentative maladroite de rejeter la responsabilité de la grève et des congés sans solde sur le syndicat. Il a déclaré que des réductions dans ce qu’il a qualifié d’« exorbitantes » rémunérations des dirigeants étaient attendues depuis longtemps.

« C’est honteux. Boeing sait ce qu’il doit faire pour mettre fin à cette grève : reconnaître la valeur du travail et des contributions de ces employés à l’entreprise », a déclaré Bryant à CNN. « Il y a ici une forte volonté de corriger les torts causés ces 16 dernières années. Les travailleurs ont dit que c’était assez. »

L’entreprise a déjà annoncé d’autres mesures pour conserver ses liquidités pendant la grève, notamment un gel des embauches, une réduction des déplacements et une réduction des achats auprès des fournisseurs.

« Bien qu’il s’agisse d’une décision difficile qui affecte tout le monde, elle a été prise dans le but de préserver notre avenir à long terme et de nous aider à traverser cette période très difficile », a écrit Ortberg. « Nous continuerons à communiquer de manière transparente à mesure que cette situation dynamique évolue et ferons tout ce que nous pouvons pour limiter ces difficultés. »